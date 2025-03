Javier Ceriani asegura que Ángela Aguilar le pide a Nodal que no vea a su hija

Nodal y Ángela Aguilar no dejan de ser los titulares de los programas de espectáculos, pues la pareja desde que confirmó su noviazgo y poco después su boda express, no dejan de aparecer en los titulares de diversos medios de comunicación ya sea debido a su relación, proyectos musicales o bien, algo relacionado con las famosas exnovias del cantante.

En esta ocasión el nombre de Ángela Aguilar vuelve a ser tendencia, debido a las declaraciones que hizo el famoso periodista Javier Ceriani en su programa en YouTube, pues, el experto en espectáculos asegura que la joven cantante no está interesada que la primogénita de su esposo Nodal, sea parte de su nueva familia.

¿Ángela Aguilar le prohíbe ver a su hija a Nodal?

Según Ceriani, Aguilar habría pedido a Nodal que limite sus visitas a Argentina, donde vive su hija con su madre, la cantante Cazzu. El periodista también sugirió que podría haber un conflicto legal en el futuro por la manera en que el cantante está manejando la manutención de la menor.

Ceriani mencionó que en distintos medios se ha especulado sobre la posibilidad de que Nodal busque la custodia de su hija. No obstante, según su información, este plan no sería bien recibido por Ángela Aguilar.

“No le interesa que la niña esté en el núcleo de su familia. Le tiene prohibido ir lo menos posible a Buenos Aires a ver a la bebé”, aseguró el periodista.

De acuerdo con Ceriani, la razón detrás de esta situación sería la tensión entre Aguilar y Cazzu, quienes, según él, no se llevan bien y prefieren evitar cualquier tipo de encuentro. “Cazzu no quiere ver a Ángela, ni Ángela a Cazzu, y Nodal no va a ver a su hija”, agregó.

Cabe recordar que en noviembre de 2024, Cazzu reveló en una entrevista que, tras su separación, el cantante sólo había viajado dos veces a Argentina para ver a Inti. Esta declaración causó revuelo, especialmente porque, en ese momento, el romance entre Nodal y Ángela Aguilar ya era público.

¿Nodal podría tener problemas por la manutención de su hija?

Otra de las revelaciones de Ceriani que ha generado controversia es la manera en que Christian Nodal estaría cumpliendo con la manutención de su hija. Según el periodista, el cantante ha estado entregando dinero en efectivo a Cazzu, lo que podría representar un problema legal si la rapera decide demandarlo en el futuro.

“Ahora hay un tema muy fuerte, Nodal paga todo en cash, estaría pagando desde que nació o se separaron, estaría realmente Nodal pagando en cash a Cazzu por la manutención de Inti”, comentó Ceriani.

En el mismo programa, el periodista explicó que, si no existe un comprobante legal de estos pagos, podría ser complicado para Nodal demostrar que ha cumplido con sus responsabilidades económicas como padre. “Cazzu podría demandar a Nodal, porque nunca pagó Nodal, si vos pagas en cash, no lo pagaste, no hay prueba en papel legal que Nodal haya pagado manutención”, afirmó.