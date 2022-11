Las uñas verdes serán tendencia en invierno y este diseño es perfecto para lucir unas manos elegantes

Las tendencias de manicura para el invierno ya están causando furor en redes sociales, donde muchos diseños comienzan a viralizarse para que todas las personas amantes de unas uñas decoradas tomen inspiración para la temporada que cada vez está más cercana. Si hasta hace unos días la fiebre aún era por el efecto de galaxia logrado con mucho gilitter, para esta ocasión los colores han comenzado a robarse todos los días y las tonalidades incluyen el azul bebé y ahora los tonos verdes.

Y es que con la llegada del invierno el mundo entero también tiene en mente esa imagen navideña que se ve por todos lados incluso desde los primeros días de noviembre y los colores verdes son unos de los grandes protagonistas de la temporada, por lo que no pueden faltar en las uñas. Aunque los diseños de manicura pueden ir desde un tono uniforme ya sea en pastel, neón al estilo de Belinda o con una tonalidad más oscura, llegó la apuesta perfecta para que las manos se roben todas las miradas y completen cualquier look.

Se trata de un diseño con el tono verde pino que sin duda ya tiene todo el toque navideño de la temporada y que además nos hace pensar en dos aspectos completamente opuestos, uno de ellos es el lado natural de los bosques y, el otro, es el hogareño, ya que en casa las decoraciones con motivo de la Navidad también tienen este color como el gran protagonista y ni hablar del árbol navideño que se pone hasta en los rincones más pequeños para no perder el espíritu de las festividades decembrinas.

¿Le robarías el diseño a Lara Condor? (Foto: IG @lanacondor)

Por supuesto, el color llama la atención no sólo por lo anterior, sino también porque al aplicarlo en todas las uñas y de manera uniforme ayuda a que las manos luzcan elegantes y discretas, por lo que también resultan ideales para quienes necesitan una manicura que no acapare toda la atención. Además, hablamos de un color que resulta muy favorecedor para todos los tipos de piel, desde las frías hasta las cálidas.

Y más allá del tono uniforme, según indicó la actriz Lana Condor quien presumió el diseño anteriro, hay que apostar por completar el estilo de las uñas con tonos tierra, al aplicar un esmalte marrón y uno más en color blanco para crear un estilo floral que seguro terminará de encantar a miles de personas, ya que se trata de algo sencillo, discreto, femenino y elegante.

Otro aspecto que no puede pasar por alto es que se trata de una alternativa perfecta para quienes no quieren llevar unas uñas XXL al estilo de Kylie Jenner o unas muy cortas y naturales como las de Georgina Rodríguez, sino con el largo ideal con menos de un centímetro de largo. Asimismo, la manicura de la actriz mantiene la forma de almendra que no deja de ganar seguidores por lo magnífica que resulta, eso sin mencionar que ayuda a que los dedos se vean más largos y las manos más sofisticadas y estilizadas. ¿Lucirías este diseño este invierno?

