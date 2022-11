Las uñas neón de Belinda serán tendencia este invierno

Las tendencias de moda y belleza para invierno 2022-2023 ya han comenzado y las famosas no dejan de demostrarlo con sus cambios de looks que no solo incluyen estilos de cabello, sino también la manicura y si hace unos días la gran sensación de la temporada eran las uñas "baby blue", ahora Belinda las acaba de poner en jaque con la apuesta más colorida y llamativa. Pues la cantante y actriz ha dejado en claro que ella es la indicada para causar sensación y dictar qué sí y qué no se deberá llevar y en esta ocasión causó furor con un diseño de lo más impactante.

Si cada invierno el glitter, los esmaltes metálicos y el efecto suéter son los preferidos de muchas, Belinda acaba de romper los esquemas al apostar por unas uñas neón y con diseño con las que seguramente muchos de sus fanáticos recordarán uno de sus videos más icónicos: "Amor a primera vista". Y es que la famosas se olvidó de la manicura inspirada en Disney o Halloween y en su lugar recuperó las famosas llamas de aquel videoclip musical.

¿Recuerdas estas icónicas uñas? (Foto: IG @luxurynailsmakeup)

A pesar que la idea es similar, hablamos de un diseño totalmente diferente y con el que la estrella de "Bienvenidos a Edén" causó furor en las últimas horas. Por medio de su cuenta de Instagram compartió el resultado final de la que ella misma nombró como una "mezcla de colores neones" y con la que sin duda acaparará todas las miradas. Por supuesto, se trata de un estilo muy llamativo con el cual imponer moda durante el invierno.

El diseño destaca por dos contrastes de amarillo, ambos en neón; sin embargo, algo que salta a la vista en el diseño que presumió Belinda es que el primer tono a aplicar en la base de las uñas es un tono intenso en el que también se alcanzan a ver destellos de un esmalte verde, según la posición de las uñas; mientras que en las puntas se aprecia un color amarillo más claro y como si imitara la tonalidad pastel y en este último está la clave para derrochar estilo.

Y es que con este tono se realizó un efecto de llamas, muy parecido al diseño anterior, pero de un solo tono para crear el contraste ideal con el cual romper todas las tendencias del invierno. Asimismo, destaca una sorprendente capa de brillo con la cual la manicura luce brillante y resplandeciente, además del efecto neón que inmediatamente salta a la vista.

Belinda causó sensación con este nuevo diseño de uñas. (Foto: IG @luxurynailsmakeup)

Por otro lado, Belinda puso fin al debate eterno de los últimos meses y es si las uñas largas han o no llegado a su fin; aunque otras famosas como Georgina Rodríguez han apostado por manicuras cortas, adelantando una nueva tendencia, otras más como Kylie Jenner y Billie Eilish han demostrado que las uñas XXL siguen a la moda. Por su parte la intérprete de "La niña de la escuela" ha dejado en claro que un diseño mediano es ideal.

De acuerdo con su manicura, el diseño ideal para este invierno es un largo no mayor al número cuatro; mientras que la forma de almendra es la mejor alternativa, en especial si lo que se busca es que las manos luzcan rejuvenecidas, elegantes y muy favorecidas, ya que la forma ayuda a que los dedos se vean más largos y por lo tanto más delgados. ¿Te animarías a llevar esta tendencia neón al estilo de Belinda para este invierno?

