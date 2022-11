Kate Middleton enseña a usar vestido en invierno sin morir de frío

Los looks de las miembros de la realeza siempre dan mucho de qué hablar ya sea por lo acertados, polémicos o icónicos que resultan, además que en ellos encontramos todos los secretos de moda para lucir perfectas, en tendencia y con mucha elegancia, pues su imagen siempre requiere estos tres aspectos. Por supuesto, hay algunos nombres que resuenan más que otros y uno de los más populares a nivel mundial es el de Kate Middleton, pues la nueva princesa de Gales ha sabido ganarse un título no sólo real, sino también por su estilo que conquista a miles de mujeres.

En su estilo los trajes sastre y los vestidos midi como el mostaza que presumió hace unas semanas, no son las únicas alternativas para siempre lucir elegante y así lo demostró este jueves en uno de sus viajes reales, pues para la ocasión y provechando que la temporada de frío ya está aquí, se lució como nunca con la combinación perfecta para mantenerse fiel a su estética, pero adaptándola a los primeros estragos del invierno.

El vestido de Kate Middleton es ideal para el invierno. (Foto: TW @KensingtonRoyal)

Durante su viaje a Scarborough en Yorkshire, Inglaterra, Kate Middleton y el príncipe William se lucieron como la pareja más icónica del momento, aunque la princesa se robó todas las miradas al confirmar que un outfit monocromático en color camello es una opción adecuada para estar en tendencia con la temporada y para lucir elegante. Para ello lució un vestido de punto que en pocos minutos ya era viral en las redes sociales.

Y es que la prenda destaca no sólo por el color y textura, sino por el diseño adecuado para no morir de frío al ser de manga larga y cuello alto, dos complementos que todas las mujeres buscan en la temporada otoño-invierno. Además, destaca por una falda debajo de las rodillas y una silueta sutilmente entallada a la figura para resaltarla. En su cátedra de moda, la princesa de Gales también compartió uno de los secretos que todas las mujeres deben conocer al llevar una pieza como esta y es que un cinturón ayudará a crear armonía en el look y a hacer que la cintura se vea más pequeña.

La princesa demostró que incluso en invierno se puede lucir un vestido. (Foto: TW @RachelNicoleUK)

Pero su gran truco estrella para este invierno es usar un abrigo largo con el cual darle un toque muy chic y glamuroso a la imagen, además que es la prenda perfecta para no tener frío en esta temporada. Y es que como te hemos contado en otras ocasiones, los abrigos son los básicos del guardarropa una vez que inician los últimos meses del año; sin embargo, para lucir como Kate Middleton es necesario prestar atención al diseño, pues tendencias como las plumas o el peluche pueden romper con la armonía de uno largo, abierto y con costura invisible.

Finalmente, en su atuendo para lucir icónica en temporada de frío, la royal y futura reina consorte de Reino Unido agregó unos cuantos accesorios como joyas para elevar el look entre los que destacan un bolso de mano, un cinturón tejido, una amapola, además de medias y tacones nude para mantener la paleta de colores.

Los vestidos midi son los favoritos de la princesa. (Foto: TW @markacuthbert)

