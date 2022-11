Tunden a la reina Letizia por usa falda con un hoyo en la rodilla

La reina Letizia de España es uno de los íconos de la moda más importantes dentro del mundo de las royals, pues sus looks con vestido, falda o pantalón siempre se convierten en la gran sensación, ya que la monarca es experta en crear el balance perfecto entre lo elegante con las tendencias de cada temporada, algo que dejó muy claro el verano pasado con sus infaltables alpargatas. Sin embargo, en las últimas horas su nombre ha llamado una especial atención por una polémica elección para la opinión pública y las críticas no se han hecho esperar.

Y es que en su paso por el Festival de Cine Ópera Prima en Tudela, Navarra en España, Doña Letizia apostó por uno de sus básicos del guardarropa: una maxi falda con estampado. A pesar que esta prenda siempre la ha hecho derrochar estilo en esta ocasión no fue así o por lo menos para algunos usuarios de redes sociales quienes han tachado el look de la reina como un error de moda o que se trata de algo muy arriesgado para una miembro de la realeza. ¿La razón?, el detalle de abertura a la altura de las rodillas que rompe con el estilo tan característico de la monarca.

La abertura no fue del agrado de muchos. (Foto: EFE)

Se trata de un diseño de la colección otoño-invierno 2021-2022 TOGA ARCHIVES x H&M que ellos mismos calificaron como "la más extravagante" y de ahí la razón que ver la prenda en la mamá de la princesa Leonor no fuera del agrado de muchos. Aunque todas las prendas de este lanzamiento para otoño destacan por "abalorios en lugares inusuales y aberturas", el diseño que lució la monarca llamó la atención por lo inusual que resulta, ya que no sólo rompe con el estampado de cuadros en azul y blanco, sino también con la caída de la falda.

Aunque el ruedo llega por arriba de los tobillos, la tela no deja cubierta toda la figura, sino que cuenta con una abertura ovalada con la que se aprecia tanto la rodilla como la parte superior de la pierna derecha, un detalle que no pasa desapercibido ni siquiera al llevar las prendas más sofisticadas. Para esta controversial prenda de la temporada pasada, la esposa del rey Felipe VI agregó una blusa de cuello redondo y manga larga en color negro para mantener la elegancia, asimismo, agregó un par de tacones (que se resiste a abandonar a pesar de sus problemas en los pies) y un bolso de mano.

En redes sociales ya se han hecho virales algunas de las fotos de la reina caminando por Tudela y no precisamente para hablar sobre su agenda, sino para comentar su look y es que esta polémica falda ha despertado el enfado de muchas personas que lo califican fuera del estilo de Doña Letizia, además que la prenda podría lucir perfecta sin un hoyo que arruine la armonía entera.

La comparación con sus hijas no se ha hecho esperar. (Foto: Captura)

"Definitivamente un sí (al look) sin el agujero", "siento que Letizia intenta ser genial usando las últimas tendencias, pero terminan siendo un gran no", "tal vez perdió una apuesta con sus hijas", "no parece muy apropiado para la realeza", "su ropa ha sido un poco cuestionables últimamente", "últimamente, sus looks en público parecen mostrarla tan joven como sus hijas... ¿Tiene miedo de envejecer?", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

En especial el último de ellos es una constante, pues la comparación con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se han hecho notar y hay quienes afirman que "podría sentirse un poco competitiva con sus hijas, especialmente ahora que están en el centro de atención".

Cabe recordar que durante el verano y en muchas otras ocasiones la reina Letizia incluso ha tomado prestadas algunas de las prendas de sus hijas, incluyendo un vestido y abrigos, un detalle que sin duda alimenta comentarios como los anteriores. Asimismo, es importante recordar que esta no es la primera vez que le llueven críticas por sus looks como un vestido low cost rosa en el que presumió sus abdominales de acero o un minivestido que también fue muy cuestionado por no ser el adecuado para una royal.

Estos son algunos de sus looks más polémicos del año. (Foto: IG @reinaletiziadeespana y EFE)

SIGUE LEYENDO

La reina Letizia agranda sus ojos con este delineado bicolor

Capas, la opción más elegante para no morir de frío este invierno y lucir como una reina

Así es la amistad de Meghan Markle con la esposa de Justin Trudeau: fiestas en la alberca e interés por la moda