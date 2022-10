La reina Letizia agranda sus ojos con este delineado bicolor

El mundo del maquillaje esconde muchos secretos y técnicas para aplicar cada producto de forma correcta, dure más tiempo e incluso favorezca al rostro ya sea al hacerlo más pequeño, ocultar facciones muy marcadas, hacer los labios más delgados y hasta agrandar los ojos con tan sólo seguir unos cuantos pasos. Por supuesto, conocer como lograr todo lo anterior puede resultar todo un reto, en especial si no se conoce mucho de las tendencias y técnicas de belleza; por fortuna, los looks de las famosas y royals puede ser de mucha ayuda, tal y como acaba de demostrar la reina Letizia de España.

Y es que Doña Letizia es uno de los íconos de la moda más importantes del mundo de las royals, pues con sus prendas siempre logra causar sensación, aunque si de belleza se habla no se queda atrás. A pesar que suele ser habitual ver a la monarca con poco maquillaje para un look de lo más natural, de vez en cuando sorprende con diseños más elaborados con los que da mucho de qué hablar y su aparición en los premios Princesa de Asturias no fue la excepción, ya que demostró que siempre se pueden agrandar los ojos si se siguen los métodos adecuados.

Su delineado es la gran sensación del momento. (Foto: EFE)

Para un evento tan importante en el que la propia princesa Leonor se sumó a su familia para la entrega de los premios en su honor, la monarca presumió un delineado bicolor al que recurrió con la idea de agrandar sus ojos sin que ello implique perder la naturalidad de su imagen. Como adelantábamos, se trata de una idea perfecta para todas la edades y entre sus beneficios no sólo destaca el cambio de tamaño que se les da a los ojos, sino que también es magnífico para agregar luz a la cara y a la mirada como un efecto rejuvenecedor.

¿Cómo se consigue el delineado de Doña Letizia?

En su fin de semana en Oviedo la reina apostó por un delineado bicolor con el cual consiguió que su mirada se convirtiera en el centro de atención, pues además de brillante es perfecta para un efecto de ojos grandes al instante. La mejor parte es que se trata de una idea fácil y rápida de realizar, además que ayuda a lucir elegante a pesar de ese toque juvenil y de glamur; asimismo, no pude pasar por alto que sólo se necesita de dos delineadores: uno negro y otro blanco.

A la hora de hacer el trazo se puede apostar desde el clásico cat eye hasta las tendencias más actuales como los delineados que alargan la mirada como el que se usa para los foxy eyes, especialmente si se tienen los ojos hundidos como los de Doña Letizia. En cuanto a la forma de dar ese efecto bicolor hay que procurar que el color blanco quede de los lagrimales a la mitad de los ojos; mientras que de la mitad al final debe ir el delineado negro para crear ese efecto de ojos grandes que muchas mujeres quieren.

Se trata de la apuesta perfecta. (Foto: IG @reinaletiziadeespaña)

Lo que no se puede olvidar la hora de lucir un delineado bicolor como este es que en la unión de ambos tonos se tiene que conseguir un difuminado para que luzca perfecto. El último paso con el que la reina Letizia logró agrandar sus ojos fue poner máscara de pestañas para darles volumen y lograr que la mirada resalte aún más; con estos dos factores se consigue la meta de cambiar y estilizar esta parte del rostro.

Lo anterior se consigue gracias a que el tono negro da profundidad y ayuda a combatir con lo hundido de los ojos; mientras que el blanco logra todo lo contrario al dar volumen (incluso si el trazo es muy fino), al mismo tiempo en que crea un efecto agrandador y es por ello que este segundo color de delineado es el más importante. Por supuesto, no es la única función de este último, pues como ya te hemos contado en otras ocasiones, ayuda a iluminar la mirada y el rostro, es por ello que se trata de la tendencia ideal para mujeres de más de 50 años, ya que también ayuda a rejuvenecer visualmente por la iluminación que otorga.

