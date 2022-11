Así es la amistad de Meghan Markle con la esposa de Justin Trudeau: fiestas en la alberca e interés por la moda

La vida personal de Meghan Markle no deja de causar revuelo en todo el mundo, pues su pasado como actriz y miembro de la Familia Real Británica la pusieron en la mira de todos y su fama no ha llegado a su fin, ya que a pesar de haber expresado su desinterés por regresar al mundo de la actuación, sigue muy activa en el mundo digital. En especial con su podcast "Archetypes", donde comparte todos los detalles sobre cada aspecto de infancia, raíces y problemas más comunes tanto dentro como fuera de la corona que ya han despertado el interés de muchos.

En el último de estos aspectos importantes resaltó su cercana amistad con la esposa de Justin Trudeau, Sophie Trudeau, a quien conoce desde hace casi una década, la unen aspectos en común como la pasión por la moda y un entendimiento mutuo, pues ambas conocen mejor que nadie el estereotipo y rol que implica ser esposas y madres de familia bajo el escrutinio público. Sobre todo esto conversaron en el último episodio del podcast, donde la periodista fue la invitada de honor.

¿Cómo es la amistad entre Meghan y Sophie?

Uno de los temas que tocaron durante el episodio es la perfección a la que las madres se ven sometidas tanto en su rol como madres como en el de esposas y abriendo su confianza a los escuchas revelaron algo que es muy poco conocido: mantienen una cercana amistad de la que incluso se presume que la esposa de Justin Trudeau habría sido una de las consejeras de Meghan antes que la duquesa de Sussex y el príncipe Harry abandonaran a la Familia Real Británica.

Meghan Markle se sinceró con Sophie Turner. (Foto: Especial)

Ahora, explicaron que más allá de los consejos y el apoyo que son la una para la otra, sus familias también son muy unidas. Por supuesto, lo anterior también les ha permitido desprenderse de esa imagen perfecta y volver a las pláticas y carcajadas que suelen tener las colegialas cada que se reúnen.

Durante su conversación, la exroyal explicó que este verano y luego de no verse por meses, decidieron reunirse con el pretexto de juntar a los hijos de ambas, una historia que las llevó a mostrarse auténticas.

"Ese día no fue nuestro día de ser las esposas y madres perfectas o con bebidas, peinados, perlas y sonrisas recatadas", expresó Meghan antes de agregar que mostraron su verdadero yo. "Era la otra versión de nosotras, ambas con cabello rizado y rebelde, con trajes de baño y carcajadas escandalosas. Grandes abrazos con nuestros pequeños, susurros silenciosos de una plática de chicas en la terraza, vertiginosas como colegialas absolutas. Estábamos teniendo un momento tan divertido", dijo.

Una amistad en las buenas, en las malas y en la moda

Por supuesto, la amistad entre las dos ex estrellas de la televisión incluyó momentos que sólo ellas y sus más cercanos pueden conocer, pues aprovecharon no sólo para conversar, sino también para nadar, beber vino y pasar un momento de diversión. Y aunque esto sólo es una parte de lo que se conoce sobre su amistad, Meghan Markle también dejó en claro que su "querida amiga" guarda muchos valores como que "es el tipo de persona que se preocupa mucho por sus amigos", algo que ella misma confirmó durante su embarazó, pues siempre recibió notas de voz alentadoras por parte de Sophie Trudeau antes del nacimiento de Lilibeth Diana.

Han sido amigas por al menos siete años. (Foto: Daily Mail)

De acuerdo con lo que expresó la royal más controversial de la Familia Real Británica, el apoyo no sólo ha sido en momentos de alegría como una tarde en la alberca, sino también en los momentos más difíciles. "He acudido a ella a lo largo de los años para pedirle consejos", se sinceró la esposa del príncipe Harry sobre su cercana amistad con Sophie. Aunque no se conoce con exactitud cómo fue que se hicieron tan cercana, Meghan recordó que fue hace siete años cuando se conocieron por uno de sus gustos en común.

Y es que su primer encuentro fue durante la semana de la moda en Toronto, donde el gusto por el estilo y las tendencias las hizo cercanas, pues quienes las siguen de cerca sabrán mejor que nadie que sus looks siempre son la sensación, incluyendo los últimos de Meghan Markle con los que protagonizó portadas de revistas y retratos tras la muerte de la reina Isabel II. Algo que la une con la esposa de Justin Trudeau es que siempre anteponen la elegancia en su imagen.

Desde aquel encuentro en la semana de la moda su unión ha sido muy cercanas y de ahí que no sorprenda recordar aquel polémico momento de 2016 en el que se les vio pasando un buen rato en el lugar privado Soho Club de Canadá, en el que la exclusividad destaca por una piscina y las mejores bebidas.

