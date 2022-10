¿Meghan Markle regresa a la actuación?, esto dijo tras revelar la vergüenza que sintió por ser "La chica del maletín"

En las últimas horas Meghan Markle no ha dejado de ser tendencia en redes sociales y ha despertado un gran debate por las declaraciones que ha dado sobre su pasado como actriz y dentro del mundo del entretenimiento, pues según recordó fue estereotipada para interpretar a la "chica tonta", una historia que no quiere repetir con su hija, Lilibeth Diana; sin embargo, no ha sido la única razón por lo que la esposa del príncipe Harry se ha puesto en la mira y es que a pesar de haber sentido "vergüenza" por sus anteriores trabajos que incluyen el programa "Deal or Not Deal", en donde se le caracterizo como la chica del maletín, ahora dijo que no tiene las puertas cerradas del todo para volver a ese estilo de vida.

Las más recientes declaraciones que hizo la exroyal fueron para la revista Variety, en donde también habló por primera vez tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Entre los temas que más causaron revuelo destacó lo que se espera que ocurra con su carrera como actriz, algo que desató la polémica porque tan sólo hace unos días en su podcast "Archetypes" confesó a Paris Hilton que fue obligada a hacer muchas cosas como broncear su piel y usar relleno en el sostén para mantener una imagen y estándares de belleza.

Las declaraciones surgen a unos días de recordar su papel de "La chica del maletín". (Foto: Especial)

¿Dejó la corona para volver a Hollywood?, esta fue su respuesta

Aunque por el momento Meghan Markle no ha regresado al mundo de la actuación, su papel en el mundo del entretenimiento ha ganado mucha relevancia con un podcast en el que tiene invitados del mundo del espectáculo, así como un programa de la mano de Netflix en puerta; sin embargo, al hablar sobre la posibilidad de volver al mundo del que formaba parte antes de su matrimonio con el hijo del rey Carlos III y la princesa Diana, la actriz de "Suits" reconoció que "la industria ha cambiado bastante desde que yo formé parte de ella", pues el último acercamiento que tuvo fue en el 2018 tras abandonar la serie.

"Cuando estaba haciendo 'Suits', ese personaje, Rachel Zane, estaba en tu sala de estar contigo mientras estabas en pijama comiendo comida china para llevar. Así de conectada se sintió la experiencia entonces. Pero crear un momento cultural o una conversación requiere algo diferente hoy. Podcasting ha sido muy interesante de esa manera. Podría ser uno de los únicos foros que quedan donde las personas están solas para escuchar. ¿Dónde más tienes esa oportunidad?", dijo a Variety.

Mientras que a respuesta directa de si consideraría volver a actuar en el futuro, la esposa del príncipe Harry respondió con un contundente "no, ya terminé con eso"; sin embargo, en su declaración un juego de palabras podría advertir sobre un regreso a las pantallas y es que según agregó más adelante: "Supongo que nunca digas nunca, pero mi intención es absolutamente no hacerlo".

¿Dejaría a sus hijos entrar al mundo del entretenimiento? (Foto: IG @hrhofsussex)

Por otro lado, Meghan Markle también se sinceró sobre los posibles caminos que sus hijos, Archie y Lilibeth, podrían llegar a tomar en el futuro y el mundo del entretenimiento no está descartado. Una de las preguntas más importantes del futuro de la familia precisamente fue relacionada a este aspecto: "¿Qué dirías si uno de tus hijos viniera a ti en 10 o 15 años y te dijera: '¿Quiero una carrera en el entretenimiento'?", algo a lo que la duquesa de Sussex explicó: "Yo diría: ¡¡Genial!'".

"Cuando te conviertes en padre, realmente quieres que tus hijos encuentren las cosas que les brindan una alegría completa. Son nuestros hijos, obviamente, y son parte de un legado y una tradición y una familia que tendrá otras expectativas. Pero quiero que sean capaces de labrarse su propio camino. Si es la industria del entretenimiento, genial. Y también, buena suerte. Hay tantas personas que hablarán sobre lo que abrió la puerta para mis hijos. Pero todavía se necesita talento y mucho valor. Estamos creando personas multidimensionales, interesantes, amables y creativas. Así son nuestros hijos", destacó.

