"La chica del maletín": el trabajo que avergüenza a Meghan Markle

Meghan Markle nuevamente se robó todos los titulares, aunque esta vez no por una escandalosa declaración contra la Familia Real Británica o por las críticas en su contra, sino por su pasado en el mundo del entretenimiento, que no fue tan glamuroso como muchos piensan y es que la fama también puede estar relacionada a reproducir estereotipos, algo que ella vivió en carne propia y que la llevó a dejar uno programa importante. Ahora que la esposa del príncipe Harry ha usado su voz para señalar injusticias o racismo, algo que la ha llevado a la mira de la propia familia de Nelson Mandela, no dudó en cuestionar lo que vivió en el pasado.

Ahora, la nuera del rey Carlos III y Lady Di se sinceró y afirmó que busca que su hija, Lilibethy Diana, no cargue con los estereotipos de una mujer "tonta", tal y como le ocurre a muchas mujeres y a ella. Durante su podcast "Archetypes", Meghan Markle se sinceró como nunca en compañía de Paris Hilton y durante la conversación su pasado como actriz y presentadora no tardó en salir a la luz, ya que se discutieron términos como "bimbo", palabra que se utiliza para sexualizar a las mujeres atractivas y señalarlas como "tontas", así como el papel de "la rubia torpe".

Por supuesto, la también madre de dos hijos dio nombres y detalles, entre los que resaltó el nombre del programa "Deal or No Deal", un proyecto en el que sólo participó por poco más de 30 capítulos de la segunda temporada, pero que resultaron muy exigentes para ella y por la imagen que tenía que mantener. De acuerdo con su testimonio, durante el tiempo de grabación se vio obligada a reproducir un papel con el que no encajaba al llevar un determinado bronceado e incluso a usar relleno en el sostén para mantener las apariencias.

Meghan Markle recordó su pasado en la TV.

"No me gustaba cómo me hacían sentir, que no era inteligente; no me gustaba sentirme obligada a ser todo apariencia", dijo a la socialité; sin embargo, Meghan Markle también destacó que era un conflicto porque también estaba agradecida por tener trabajo y por los ingresos que recibía. "Terminé dejando el programa. Yo era mucho más de lo que se objetivaba en el escenario. No me gustaba sentirme obligada a ser todo apariencias. Y poca sustancia", dijo.

Durante su conversación con la socialité, la duquesa de Sussex agregó que en ese proyecto en particular tanto ella como otras mujeres se vieron obligadas a rellenar sus sostenes, colocarse extensiones de cabello y pestañas, además que "nos dieron cupones de bronceado en aerosol cada semana porque había una idea muy sencilla de cómo deberíamos lucir. Se trataba únicamente de nuestra belleza".

Y es por ello que ahora busca acabar con estos estereotipos de mujer tonta a los que fue reducida, además que también amplió el panorama a su hija, Lilibeth Diana. En su lucha en contra de discursos como estos, la exroyal explicó que no quisiera que su hija menor sea reducida a los cánones de belleza y que, por el contrario, sea tomada en cuenta por su inteligencia y mente.

"Quiero que nuestra hija aspire a estar un poco más arriba. Sí, quiero que mi Lili quiera ser educada y quiera ser inteligente y enorgullecerse de esas cosas", precisó Meghan Markle.

La hija de Meghan Markle y el príncipe Harry en su primer cumpleaños. (Foto: IG @misanharriman)

SIGUE LEYENDO

A Meghan Markle le dijeron "loca e histérica", pero Harry no se quedó con los brazos cruzados y esto fue lo que hizo

El escalofriante día en que el príncipe Harry casi es asesinado por un animal drogado

El rey Carlos III causa polémica al saludar de forma “extraña” a la primera ministra Liz Truss