El rey Carlos III causa polémica al saludar de forma “extraña” a la primera ministra Liz Truss

Reino Unido ha vivido semanas de polémicas, a ellas se suma una vivida entre el rey Carlos III y la primera ministra británica, Liz Truss, durante su primera audiencia semanal realizada en el Palacio de Buckingham, a la que los medios de comunicación de la nación dieron gran réplica. Y es que la respuesta del monarca al saludo de la exsecretaria de Estado causó revuelo y ha hecho eco en todo el mundo.

Truss llegó al encuentro y saludó con una reverencia, seguida de un “Su Majestad”, pero el rey respondió: "¿Así que has vuelto otra vez?". La mandataria respondió cortésmente con un: “Es un gran placer” y el monarca replica: "Oh, querida, querida... No importa". La situación quedó grabada en un breve video de 15 segundos, el cual ha tenido más de 5 millones de reproducciones.

Jennifer Cassidy, profesora de diplomacia en la Universidad de Oxford, compartió la grabación en su cuenta de Twitter, acompañada con el siguiente texto: “Una escena sacada de 'The Office'. Incomodidad política y comedia involuntaria en su máxima expresión”.

Tras la viralización del video el diputado del Partido Nacional Escocés, John Nicholson, realizó otra publicación a Twitter, en el que dijo que el rey Carlos III “hablaba por todos nosotros”. 'Has vuelto otra vez. Querida, oh querida. Bueno, de todos modos...' Al menos no tendrá que soportarla por mucho tiempo".

Poca aprobación de Truss

En los poco más de 30 días que lleva Liz Truss en el cargo de primera ministra, su desaprobación es mayúscula, pues implementó un polémico programa de recortes fiscales que provocó un enorme impacto en los mercados financieros del país. Durante su primera comparecencia parlamentaria tras la presentación el 23 de septiembre de su plan fiscal, la mandataria dijo al líder del Partido Laborista, Keir Starmer, que sigue "absolutamente comprometida" con su promesa hecha durante las elecciones internas por el liderazgo conservador de no recortar la inversión estatal.

Por el polémico plan fiscal, calificado de “kamikaze” por la oposición, los titulares de la prensa británica ya preguntan si es la peor primera ministra de la historia británica, además su aprobación es baja.

Liz Truss está en el ojo del huracán por su plan fiscal. Foto: AP.

A pesar de todo lo que enfrenta la primera ministra descartó convocar a elecciones anticipadas y aseguró que eso es “lo último que el país necesita”. La declaración le costó una ola de abucheos en la Cámara de los Comunes, los cuales también fueron recogidos por medios británicos.

Familia Real sigue dando de qué hablar

Por su parte, el rey Carlos III y la Familia Real también están envueltos en la polémica, desde la muerte de la reina Isabel II han acaparado los titulares con diversas situaciones, como el apodo que el monarca puso a su nuera Meghan Markle y la condición para que sus nietos, Archie y Lilibet, reciban títulos nobiliarios.

Además Carlos III dio de qué hablar por el incidente con el tintero durante la firma del documento que lo consolidaba como rey, el cual también dio la vuelta al mundo, pues pidió de manera grosera a un asistente que le pasara uno para firmar.

DMGS

SIGUE LEYENDO

Toma aire antes de conocer a Simón Dorante Day, el supuesto hijo no reconocido del rey Carlos III con Camila Parker Bowles

Se acabó el luto por la reina Isabel II, así serán coronados Carlos III y Camila pese a todas las polémicas

El oscuro futuro del rey Carlos III y el penoso regreso de Harry: un famoso psíquico sacude a la realeza