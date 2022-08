Meghan Markle se compara con Nelson Mandela y desata críticas de la familia del activista

De nueva cuenta Meghan Markle se encuentra en medio de la polémica por una serie de declaraciones en contra de la Familia Real Británica que hizo a una revista y con las que también comparó su importancia y relevancia con la de Nelson Mandela, el reconocido activista en contra el apartheid y que estuvo estuvo encarcelado durante 27 años, algo que desató una campaña mundial para su pronta liberación, entre una larga lista más de sucesos históricos.

Los comentarios de la duquesa de Sussex no fueron del agrado de miles de personas, quienes recurrieron a las redes sociales para expresar su descontento; sin embargo, no fueron los únicos en expresar su molestia con la esposa de Harry, ya que la propia familia de Nelson Mandela salió a indicar que la lucha del activista fue más importante que contraer matrimonio con un "príncipe blanco".

"¿Qué ha estado haciendo Meghan Markle desde que dejó la familia real? ¡Cada vez que abre la boca es para hablar mal de ellos y MENTIR! ¡Fue tan malo que ahora se compara con Nelson Mandela!", se lee en un tuit.

¿Qué fue lo que dijo la duquesa de Sussex?

En los últimos días el mundo entero ha hablado sobre la entrevista que Meghan Markle concedió a la revista The Cut, en una edición en la que su rostro protagonizó la portada. Y al igual que en otras ocasiones habló sobre su paso por la Familia Real Británica e incluyó nuevos ataques como que ella y Harry decidieron dejar la Casa Real porque no podían llevar la vida que querían, una declaración que se suma a las acusaciones de racismo que reveló en su famosa entrevista con Oprah Winfrey.

Sin embargo, lo que más llamó la atención y lo que desató la nueva polémica que incluye al activista Nelson Mandela, fue que en la entrevista Meghan también aseguró que en el 2019, después de haber tenido a su primogénito, asistió a una función de "El Rey León" aún con miedo, pero uno de los miembros del elenco y de origen sudafricano le hizo un comentario de lo que su imagen representa para la sociedad.

"Me miró a los ojos y me dijo: 'Solo necesito que sepas: cuando te casaste con esta familia, nos regocijamos en las calles de la misma manera que cuando Mandela fue liberado de la prisión'".

Tras dicho recuerdo, la revista especificó: "Por supuesto, ella sabe que no es Mandela, pero tal vez incluso contarme esta historia es un modo de defensa, porque si eres un símbolo de todo lo que es bueno y caritativo, ¿cómo puede alguien encontrarte objetable, cómo puede alguien odiarte?"

La boda del príncipe Harry y Meghan Markle ocurrió el 19 de mayo de 2018. (Foto: Archivo)

Nieto de Nelson Mandela arremete en contra de Meghan Markle

Tras comentarios en redes sociales en los que llamaron a la protagonista de "Suits" como un "oportunista" por la comparación con el defensor de los derechos humanos, el nieto de Nelson Mandela, Zwelivelile 'Mandla', ofreció una entrevista al Daily Mail en la que se dijo sorprendido por las declaraciones de Meghan Markle, además que expresó su molestia por la desafortunada idea de la duquesa, así como su opinión personal.

"Superar 60 años de apartheid no es lo mismo que casarse con un príncipe blanco", dijo Zwelivelile 'Mandla'.

Por supuesto, no fue lo único que expresó en su acercamiento con el medio, ya que también recordó un poco de la historia y lo que realmente significó Mandela para Sudáfrica, un papel que no es equiparable con el de la esposa del príncipe Harry. "La celebración de Madiba se basó en la superación de 350 años de colonialismo con 60 años de un brutal régimen de apartheid en Sudáfrica. Entonces no se puede equiparar a lo mismo", precisó.

"Todos los días hay personas que quieren ser Nelson Mandela, ya sea comparándose con él o queriendo emularlo. Pero antes de que las personas puedan considerarse a sí mismas como Nelson Mandelas, deberían investigar el trabajo que hizo y ser capaces de ser campeones y defensores del trabajo que él mismo defendió", agregó Zwelivelile 'Mandla.

