A Meghan Markle le dijeron "loca e histérica", pero Harry no se quedó con los brazos cruzados y esto fue lo que hizo

Si para un artista es complicado para un miembro de la realeza ha de ser aún más abrir su corazón y exponer las situaciones complicadas que ha atravesado durante su vida. En marco del Día Mundial de la Salud Mental, Meghan Markle, utilizó su podcast para hacer una reflexión sobre las comedias populares de Estados Unidos en referencia a la palabra "loca", la cual se utiliza para "disminuir la credibilidad de las mujeres".

La duquesa de Sussex abordó el tema hollywoodense en el quinto episodio de "Archetypes" en Spotify y habló que a ella misma la han tildado de "histérica" e incluso, que tuvo que visitar al terapeuta apoyada por el príncipe Harry cuando atravesó "su peor momento".

La impactante revelación la hizo para que las personas entiendan que deben ser honestas con lo que necesitan para salir del bache y "no tener miedo de hacer las paces con eso para pedirlo", mencionó en su podcast. Pero eso no fue lo único que expuso para su público, pues también aseguró que se llegó a sentir "sola" y "como si no encajara" en el colegio.

Si deseas escuchar el podcast dale CLIC AQUÍ.

Quinto episodio del podcast "Archetypes" (Foto: Spotify)

¿Qué fue lo que dijo Meghan Markle en su podcast?

Meghan Markle mencionó que piensa que en su etapa adulta fue condicionada para no mostrar sus emociones en público, un mal que muchos han normalizado y que al final termina teniendo serias consecuencias. De igual manera afirmó que la palabra "loco" es peligrosa y más si se les llama así a aquellas personas que tienen problemas de salud mental: "se asustan. Se quedan callados, interiorizan y reprimen durante demasiado tiempo", expresó.

Por otro lado, una de las consecuencias más graves de sentirse de esa manera es que muchos podrían desarrollar pensamientos suicidas, algo que ella misma atravesó cuando estaba con la familia real, pues antes de acudir con el especialista "ya no quería estar viva".

Por ésta razón, la exroyal habló de la importancia de llamar de esta forma a las personas, en especial a las mujeres, ya que puede generar un daño que ninguna de las dos partes se imagina. "El estigma que rodea a la palabra también tiene este efecto silenciador", mencionó.

