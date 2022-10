El príncipe Harry habría hecho algo en el funeral de la reina Isabel II que indignó a todos

El príncipe Harry junto con su esposa Meghan Markle quizá son los rostros de la monarquía británica más visibles en el mundo a pesar de haber renunciado a la realeza, hecho que fue confirmado por la reina Isabel II en febrero de 2021.

Al dejar de ser parte de la familia real, tanto Harry como Meghan ya no tienen más los privilegios y obligaciones reales desde marzo pasado, además de que ahora tienen que trabajar para ser financieramente independientes al dejar atrás los patrocinios reales junto con sus nombramientos militares y reales.

Previo a la muerte de la reina Isabel II, los ahora duques de Sussex apenas si se dejaron ver por la prensa durante el Jubileo de Platino de su abuela; sin embargo, al acudir a las exequias de la Reina, el cambio fue radical, incluso al posar para diferentes lentes de la prensa, según un análisis elaborado por el biógrafo Tom Bower quien escribió el libro “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”.

Según Bower, cree absolutamente que Harry y Meghan publicaron a propósito las fotografías donde aparecen al acudir al funeral de la reina del Reino Unido con el objetivo de “humillar a la familia real”, de acuerdo a la entrevista que tuvo con el New York Post.

“Se trataba de, ahora estamos de vuelta en curso para construir Brand Meghan y el libro, la serie de Netflix, el podcast. Todo es dinero. Y para su beneficio, estuvieron a la vista del público durante siete días o más durante el funeral, todos los días fueron filmados”, aseguró el experto.

¿Los duques buscan fama?

Los duques de Sussex posando para la cámara. Foto: Misan Harriman

La fotógrafa Misan Harriman publicó imágenes de los duques de Sussex días previos al deceso de la reina Isabel II. En la foto arriba mostrada, la pareja estaba cerca mientras se tomaban de la mano momentos antes de la inauguración del evento de la organización One Young World, que se enfoca a “desarrollar a líderes jóvenes que toman acción para resolver los grandes desafíos del mundo”.

Dicha foto se publicó dos días después de que el rey Carlos III junto con la reina consorte Camila Parker Bowles posaron al lado del heredero al trono el príncipe William y su esposa Kate Middleton, la cual llamó la atención de los británicos al coincidir previo a la muerte de Isabel II, como el presente y futuro de la corona del Reino Unido.

Pero durante el funeral de Isabel II, Tom Bower aseguró que a diferencia de su asistencia al Jubileo de Platino donde apenas si se vieron al asomarse desde una ventana arriba de un edificio, ahora Harry y Meghan “fueron el centro de atención”.

"Sabes, ella realmente tiene un interés; y esa es Meghan y las víctimas son la familia real y, en lo que a ella respecta, eso es fantástico", afirmó Bower, situación que generó indignación a los simpatizantes de la familia real que mantienen el luto por la pérdida de la reina que dirigió al país por 70 años.

