"La duquesa difícil": 4 Razones por las que Meghan Markle es rechazada por la familia de Harry

Meghan Markle ha sido llamada la "duquesa difícil" por algunos medios de comunicación ingleses, expertos en la Familia Real y algunos seguidores de la corona, pues debido a sus acciones ha sido rechazada por los consanguíneos de Harry, así lo revelará el libro de Valentine Low titulado "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown", del cual ya se dieron algunos vistazos.

Hace unas horas, The Times publicó algunos extractos del libro en el que hace referencia a la duquesa de Sussex, en la que se da a conocer sus actitudes durante las giras reales, en las supuestamente quería que le pagaran, así como las los "berrinches" con el personal y los detalles previos a la polémica entrevista con Oprah Winfrey, la cual comenzó a concretar seis meses antes de separarse de la Familia Real.

Meghan Markle se quejó porque no le pagaron en las giras

De acuerdo a la publicación, en 2018, Meghan y Harry hicieron una gira en Australia, en donde la esposa del príncipe no entendía por qué tenía que estrechar la mano de la gente o hacer caminatas. "No puedo creer que no me paguen por esto", recuerdan los asistentes que dijo la duquesa de Sussex, tras la visita a este país que forma parte de Reino Unido.

Meghan Markle no quería ir a las giras Foto: Especial

La duquesa le grita a los empleados

En el libro de Low también se narran algunos desencuentros que la esposa de Harry tuvo con los empleados de la Corona Británica. Una de las trabajadoras no pudo cumplir con un proyecto que Meghan planteó, ya que era muy difícil hacerlo, y aunque le hizo saber lo complicado que sería ejecutarlo, la duquesa la reprendió.

Asimismo, la secretaria privada Samantha Cohen también fue víctima de los gritos y las constantes desacreditaciones: "Sam siempre dejó en claro que era como trabajar para un par de adolescentes. Eran imposibles y la empujaron al límite. Era miserable", dijo una fuente, quien aseguró que Harry también tenía algunas actitudes groseras.

Aseguran que la duquesa de Sussex fue grosera con los empleados Foto: Especial

Obligó a Harry a revelar su noviazgo

Una fuente del palacio también le reveló a Valentine Low que Meghan le dijo a Harry que terminaría con él si no anunciaba públicamente que estaban saliendo. "Si no publicas una declaración que confirme que soy tu novia, voy a romper contigo", aseguró que le dijo la nuera del Rey Carlos III al príncipe, quien accedió a dar a conocer su relación.

Harry fue obligado a anunciar su noviazgo Foto: Especial

Acordó entrevista antes de renunciar a la Familia Real

En el libro también se dice que Meghan Markle comenzó los acuerdos para aparecer hacer la serie de salud mental de Harry en Apple+, su voz en off en Disney y una entrevista con Oprah Winfrey, seis meses antes de anunciar su renuncia a la Familia Real y mudarse a los Estados Unidos con su familia. De esta forma, dejó entre ver que la también actriz había planeado su salida de la Corona Real y los próximos proyectos que desarrollaría.

