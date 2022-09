"Simplemente no puede": 3 razones por las que William no perdona a su hermano Harry

A pesar de que la Familia Real se volvió a reunir tras la muerte de la Reina Isabel II, los expertos indican que es poco probable que el príncipe William perdone a su hermano Harry, esto de acuerdo a Katie Nicholl, escritora del libro The New Royals – Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown, quien a investigado a los integrantes de la dinastía.

"William simplemente no puede perdonar [Harry]no solo por su comportamiento y lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, sino también por lo mucho que ahora depende de sí mismo", aseguró en una entrevista la experta en la Corona Británica, quien enlistó algunas de las probables causantes del disgusto de los hermanos.

William creía que Harry sería su compañero

Los hijos de la princesa Diana y del ahora Rey Carlos III, siempre tuvieron una muy buena relación y fueron muy unidos, por lo que William contaba con que su hermano sería su compañero durante este proceso en donde ambos ascendieron en la jerarquía, no obstante, todo esto cambió cuando Harry se casó con Meghan Markle y decidió renunciar como miembro de la realeza para mudarse con su familia a los Estados Unidos.

Los príncipes están distanciados Foto: Especial

De acuerdo a la experta en la Familia Real, aunque al parecer hubo un acercamiento durante el funeral de la monarca, quien falleció a los 96 años de edad, el príncipe de Gales ahora sólo cuenta con el apoyo de su esposa Kate Middleton, con la que supuestamente tuvo desencuentros Meghan.

La Reina Isabel II estaba "herida" por la renuncia de Harry

Nicholl también destacó que de acuerdo a algunas fuentes, la Reina quedó "herida y exhausta" por la decisión de Harry y Meghan de renunciar como miembros principales de la Familia Real y mudarse a los Estados Unidos, al grado de que no le gustaba pensar en la decisión que tomaron a penas a principios del año pasado.

"La Reina también estaba decepcionada cuando Harry y Meghan no regresaron al Reino Unido en agosto con Archie y Lilibet, donde estaba organizando una fiesta de pijamas anual en Sandringham con sus nietos y bisnietos", retomó en un artículo Daily Mail, en el que también apuntaron que Isabel II quería convivir con los hijos de los duques de Sussex.

Los duques de Sussex renunciaron a la Familia Real Foto: Especial

La polémica entrevista con Oprah Winfrey

La relación entre la Familia Real se fracturó más cuando Harry y Meghan ofrecieron una entrevista polémica a la periodista estadounidense Oprah Winfrey, en la que hicieron declaraciones en contra de la dinastía como acusarlos de hacer comentarios racistas hacia Markle mientras estaba embarazada de su primer hijo, y afirmaciones sobre que la familia no actuó para ayudarla cuando tenía tendencias suicidas.

"El príncipe William simplemente no puede perdonar al príncipe Harry por la forma en que se ha comportado, (...) siempre pensó que su hermano sería su compañero de ala”, afirmó a los medios de comunicación en medio de las especulaciones sobre cual será el destino de los hijos de Carlos III, ahora que tomó la Corona Británica.

Meghan y Harry dieron una entrevista que incomodó a la corona Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

¿Qué pasará con Enrique de Sussex y Meghan Markle tras la muerte de la Reina Isabel II?