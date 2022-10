Meghan Markle revela que es nigeriana y le llueven críticas por mencionar a la ex colonia británica

Nuevo episodio de su podcast "Archetypes", nuevo escándalo para Meghan Markle; así podría resumirse la dinámica que la ex royal ha tenido en las últimas semanas en su intento por mantenerse alejada del mundo de la actuación, pero activa en el mundo del entretenimiento. Por medio de su programa en Spotify, la esposa del príncipe Harry ha compartido todo tipo de opiniones, incluyendo aquellas que son poco aceptadas por la sociedad o que no son bien recibidas por los temas que toca. Tan sólo la semana pasada su posicionamiento en contra de los estereotipos de las mujeres (que ella misma replicó) llevó a los internautas a recordar una controversial escena en la que protagonizó sexo oral a un actor de "90210".

Pero este martes la polémica ha regresado a los temas raciales, pues quienes siguen de cerca a la ex actriz, sabrán mejor que nadie que suele defender sus raíces, ya que su madre es una mujer afroamericana y su padre es un hombre blanco. Además que en el pasado ha resaltado su papel al entrar en la Familia Real Británica tras su matrimonio con el hijo menor del rey Carlos III y su controversial comparación con Nelson Mandela que desató una larga lista de comentarios en su contra; ahora, Meghan Markle acaba de hacer una nueva revelación que se asocia con una ex colonia británica.

Meghan Markle perteneció a la Familia Real Británica. (Foto: Especial)

En el nuevo episodio de su podcast, titulado "El mito de la mujer negra enojada", en donde tuvo como invitadas a la actriz Issa Rae y a la comediante Ziwe Fumudoh, la duquesa de Sussex confesó que se hizo una prueba de genealogía en la que descubrió que es un "43 por ciento nigeriana", un comentario que causó sorpresa en las otras dos mujeres, pero indignación en la red. Pues aunque la protagonista de "Suits" tendría las pruebas, se desató una polémica por querer pertenecer a varios grupos y al hablar de Nigeria el debate se abrió aún más.

Cabe recordar que Nigeria fue una colonia del Imperio Británico desde mediados del siglo XIX y hasta 1960, cuando el país consiguió su independencia. Por supuesto, esto llamó rápidamente la atención, ya que el gobierno a cargo de este territorio fue precisamente el de la Corona Británica y Meghan Markle está muy relacionada con ellos. Pues la ahora autodenominada "mujer nigeriana" está casada con uno de los hijos del actual rey del Reino Unido, además que fue muy cercana a la difunta Isabel II, al menos hasta antes de sus controversiales declaraciones en contra de la familia real, ente algunas de ellas presuntos actos de racismo que revivieron tras la muerte de la monarca más longeva de la historia.

En su conversación con sus invitadas, la también conocida "chica del maletín" destacó: "Acabo de hacer mi genealogía hace un par de años. Soy 43 por ciento nigeriana". Tras la sorpresa de Issa Rae y Ziwe Fumudoh, la esposa del príncipe Harry se limitó a decir que comenzará a "profundizar en el tema", pues las pocas personas que lo saben han quedado igual de impactadas.

Meghan Markle ha acusado a la familia real de ser racista. (Foto: Especial)

Aunque la duquesa suele hablar sobre la mezcla que lleva en sus genes, esta es la primera vez que habla públicamente sobre sus antecedentes ancestrales y el hecho no fue bien recibido por el público, quien en más de una ocasión la ha acusado de ser falsa. "Después de que Sudáfrica la rechazó, lo siguiente que puede hacer es reclamar de repente ser nigeriana... Discúlpame, Nigeria te rechaza. ¿Cómo es alguien que es 25% negra y 75% blanca, de repente es 43% nigeriana?", se lee en una publicación de Instagram.

"Esto debería ser estereotipo, no arquetipo. Está cambiando la definición de la palabra para que se adapte a su marca", "¿No era 50% negra y 50% blanca? Entonces, ¿podría ser un 43% nigeriana?", "alguien tiene que detener sus podcasts", "ya que todo lo que sale de su boca es mentira, ¡le acabo de descubrir otra mentira!", "dejen de darle una plataforma. A nadie le importa lo que ella piense" y "Meghan necesita dejar de hablar. Cuanto más habla, más me doy cuenta de que no es una persona interesante para ver. Ella dice tanto sin decir nada" son algunas de las opiniones sobre esta reciente declaración.

