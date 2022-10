Meghan Markle revela la condición que pone a la actriz que podría interpretarla en “The Crown”

Meghan Markle ha dado de qué hablar con su llegada a la familia real británica tras casarse con el príncipe Harry, instante en el que se convirtió en pieza importante en la historia de la monarquía y, por ello, podría verse reflejado en la serie de Netflix que relata los momentos más oscuros. Aunque para ello, la duquesa tiene una condición dirigida a la actriz que podría interpretarla.

La siguiente temporada de “The Crown” llegará al catálogo de la plataforma de streaming el próximo 9 de noviembre y, de acuerdo con la sinopsis, en ésta se abordará el mediático pleito entre Carlos III y la princesa Diana por su infidelidad con Camila Parker Bowles, además de otros escándalos que llevaron al “cuestionamiento del papel de la monarquía en el Reino Unido de los noventa”.

Los nuevos capítulos de la serie más popular en Netflix también reflejarán el accidente de auto en París que cobró la vida de Lady Di, así como la historia de la Kate Middleton con el príncipe Willian que comenzó a principios de los 2000 cuando estudiaban la universidad. Esto último despertó sospechas de que podría suceder lo mismo con Meghan Markle, para la sexta temporada mostrando una vez más el lado oscuro de la corona.

Al respecto, en entrevista para Variety la duquesa de Sussex reveló la única condición que tiene para la actriz que podría interpretarla en la serie: “Espero que al prepararse para el papel encontrara la amabilidad, y la alegría y la risa. El lado más divertido. Me gustaría que reflejara todos esos matices. Además, ¡siempre puede llamarme!”.

"Cualquiera que hable de mí o que elija a un actor para interpretarme, lo que hará será una caricatura de mí que se ha creado para un negocio que hace que la gente gane mucho dinero. Una vez que puedes aceptar eso, es mucho más fácil decir: 'Esto no tiene nada que ver conmigo'. Es una lección difícil de asimilar”, añadió.

¿Meghan Markle y el príncipe Harry en Netflix?

Se ha señalado que la sexta temporada será la última de “The Crown”, pese a ello los fans aún tienen esperanzas de que continúe el relato del lado más polémico de la monarquía. Aunque la historia de Meghan Markle y el príncipe Harry podría no llegar a la pantalla y así lo explicó el guionista Peter Morgan, creador del proyecto.

En entrevista para The Hollywood Reporter, indicó que la historia de los duques de Sussex no será parte de la serie ya que considera que con el tiempo los relatos toman mayor relevancia y la de ellos, aunque ha generado impacto en la familia real británica, no es diferente de la de otros miembros de la monarquía que también se han sido rechazados.

“Todos nos volvemos mucho más interesantes con el tiempo (…) Ahí es cuando ha pasado suficiente tiempo y tenemos la distancia suficiente para entender algo. Para comprender el papel que jugaron, su posición en la historia y también su relevancia. Suele ocurrir que algo que hoy nos parece tremendamente importante se acaba olvidando rápidamente mientras que otras cosas a las que no prestamos atención en el momento terminan siendo las más relevantes históricamente hablando”, explicó.

