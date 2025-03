Jorge Winckler, exfiscal de Veracruz, recibe nueva orden de aprehensión por tortura contra funcionario

Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el exfiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, por el delito de tortura en agravio de un exfuncionario duartista. Esto se dio a conocer después de una prolongada audiencia que se llevó a cabo en los juzgados del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, cerca de la ciudad de Xalapa, la capital veracruzana.

Jorge Winckler está preso desde el 25 de julio de 2022, pero en esta ocasión el juez le impuso la prisión preventiva justificada por el delito de tortura cometido en contra de Gilberto Aguirre Garza, exdirector general de Servicios Periciales en la Fiscalía General del Estado, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

La Fiscalía General del Estado confirmó que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jorge “N”, exfiscal general del Estado de Veracruz, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la víctima identificada con las iniciales G.A.G.

A través de un breve comunicado, señaló que, en audiencia inicial, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales logró la imputación en su contra por el delito mencionado. El Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 115/2025.

El exdirector de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre, fue detenido en abril de 2018, junto con otros exfuncionarios del duartismo. Lo acusaron de su presunta intervención en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos, localizados en 2016, en la barranca La Aurora, municipio de Emiliano Zapata, cerca de la entonces Academia de Policía ubicada en la localidad El Lencero.

Por el mismo delito se señala también al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien cumple una pena de nueve años en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa y durante el viernes se pronunció sobre el caso mencionado.

Xalapa, Ver., 21 de Marzo 2025.-La Fiscalía General del Estado informa que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra pic.twitter.com/2AjRvSYVe4 — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) March 22, 2025

“Lo anterior debido a su participación en los hechos que la ley señala como delito al ordenar a sus ex colaboradores @ledcoronelg y Marcos Even Torres Zamudio (ambos prófugos de la justicia) a torturar a Gilberto Aguirre Garza con la finalidad de incriminarnos al ex fiscal general del estado, @labravocon y a mí (@Javier_Duarte) en los aberrantes acontecimientos ocurridos en la barranca La Aurora en Emiliano Zapata, Veracruz”, posteó en X.

El exmandatario estatal priista recordó que por esta acción de Winckler Ortiz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la FGE por tortura en la que se cumplieron con todos los estándares internacionales para confirmar la comisión de este delito.

El exfiscal y amigo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares había logrado que el Tribunal Colegiado le concediera resguardo domiciliario por otro caso en su contra; sin embargo, antes de abandonar el penal, le ejecutaron una nueva orden de aprehensión.

