Captan a adolescentes golpeando con machetes a varias personas en Hermosillo, Sonora

En redes sociales se dieron a conocer fuertes videos que evidenciarían a dos niños atacando con presuntas armas blancas a vecinos de Hermosillo, en Sonora. De acuerdo con las denuncias, compartidas en X, antes Twitter, los menores de edad salían a las calles y agredían a los transeúntes con un machete.

Hasta ahora, se desconocen las causas por las que los sospechosos realizaban estas acciones. Se ha denunciado que ambos solían grabar sus ataques mediante videos que posteriormente compartían en sus redes sociales. Según diversos medios de comunicación locales, ambos habrían sido detenidos por las autoridades.

No obstante, la Fiscalía del estado no se ha pronunciado respecto a este tema, por lo que se desconoce cual es la situación legal de ambos menores de edad. Se espera que haya más información en el transcurso de los días. En las grabaciones que circulan en redes sociales, se puede ver a los menores de edad corriendo con lo que aparentemente serían dos machetes en las manos.

Así se grababan los menores golpeando a sus víctimas

Los menores fueron detenidos. Foto: Freepik.

Los infantes aparecen en los clips golpeando a personas e intimidando, todo esto mientras las cámaras los están filmando. En ninguno de los videos se dan a conocer las causas de la agresión, únicamente se observa a los niños atacando a sus víctimas. Según primeros reportes, ambos habrían sido ya detenidos por las autoridades de Sonora, las cuales determinarán su situación jurídica en las siguientes horas.

En redes sociales decenas de internautas han reaccionado a la grabación, haciendo un llamado urgente a las autoridades para proteger a las infancias, pues cada vez están más expuestas ante el crimen organizado. De igual manera, las personas han urgido a que existan condenas mayores para los menores infractores, pues acusan que la incidencia delictiva de niños estaría relacionada con que no hay suficientes sanciones para los menores de edad.

Piden que el caso no quede impune

Los menores fueron detenidos. Foto: freepik.

"Estos niños vivieron algo peor para llegar a eso… me parece que no tienen vuelta atrás pero merecen ayuda profesional"; "Urge modificar el código penal… ya es necesario proceder contra estos menores como adultos"; "Hay que aplicarle la ley igual que un adulto"; "Necesitamos leyes más duras desde la infancia"; "Qué bueno que los detuvieron y deberían aplicarles todo el peso de la ley no importa que sean menores", son algunos de los comentarios en redes.

Se espera que en el transcurso de la semana se de a conocer más información sobre el caso de los adolescentes, así como la posible pena que podrían enfrentar por los delitos que cometieron.