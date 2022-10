Meghan Markle protagoniza escándalo: reviven video de escena sexual en 90210

Esta semana Meghan Markle se robó todos los reflectores por una serie de declaraciones que no han dejado de despertar el debate en redes sociales, además de una fuerte crítica hacia la exactriz, ya que también se han revelado aspectos poco conocidos sobre su pasado en el mundo del entretenimiento como es el caso de una escena sexual para la exitosa serie "90210", en donde la exroyal participó recreando una serie de estereotipos que cuestionó en los últimos días y de los que afirmó ser una víctima más.

Por supuesto, los usuarios de redes no perdonan a la esposa del príncipe Harry, pues afirman que hay muchas contradicciones en sus discursos e incluso ha llevado a presentadores como Megyn Kelly a llamarla un "fraude", un comentario que se ha repetido con mucha fuerza esta mañana, luego que el Daily Mail diera a conocer el video de una escena sexual que Meghan Markle protagonizó a tan sólo dos años de haber renunciado al programa "Deal or No Deal", del que recientemente dijo sentir vergüenza pro haber sido reducida a una "tonta", además de fomentar estereotipos de belleza.

A inicios de esta semana, la mamá de Archie y Lilibeth Diana compartió el último episodio de su podcast en el que tuvo como invitada a Paris Hilton con el fin de hablar de términos como "bimbo", palabra que se utiliza para sexualizar a las mujeres atractivas y señalarlas como "tontas", así como el papel de "la rubia torpe". Por supuesto, Markle también aprovechó los micrófonos para recordar su pasado en el mundo del entretenimiento y el exitoso programa de "Deal or No Deal" no tardó en salir a la luz.

De acuerdo con las declaraciones que en cuestión de minutos se volvieron virales, la miembro más crítica de la Familia Real Británica aseguró que se vio obligada a reproducirse un papel estereotipado en el que los rellenos en los sostenes y cupones para mantener un bronceado perfecto, extensiones de pestañas y cabello eran parte de la rutina diaria para poder seguir siendo "la chica del maletín". "No me gustaba cómo me hacían sentir, que no era inteligente; no me gustaba sentirme obligada a ser todo apariencia", dijo.

Más adelante en su conversación con Paris Hilton, la duquesa de Sussex explicó que dejó el programa por las razones anteriores y porque "yo era mucho más de lo que se objetivaba en el escenario. No me gustaba sentirme obligada a ser todo apariencias. Y poca sustancia". Dicha declaración es la que despertó la polémica este jueves 20 de octubre, pues con el resurgimiento del video de la escena sexual para la serie "90210" ha llamado específicamente la atención al seguir reproduciendo el mismo discurso y estereotipos tan sólo dos años después de haber dejado "Deal or No Deal".

¿Qué se ve en la escena sexual que protagonizó Meghan Markle?

Tras sus declaraciones y el resurgimiento de la escena de la serie han llamado la atención varias acosas y las críticas en las que se le señalan de "hipócrita" o "mentirosa" no se han hecho esperar en la red, pues se afirma que dejó un papel en el que era objetivada como presentadora para repetirlo, esta vez como actriz, algo que no le causó problema y que no señaló durante la transmisión de su podcast.

Esta polémica escena que le ha traído una ola de críticas a Maghan Markle fue parte de un cameo en 2008 que realizó para el proyecto, en el que se le observa en su papel de "Wendy" mientras "Ethan Ward" (Dustin Milligan) está sentado en su auto y como copiloto está la actriz, pero lo que se ha relacionado con regresar al papel de una mujer "bimbo" es porque en la historia de la serie le estaría haciendo sexo oral al protagonista.

Al mismo tiempo, en el exterior la novia de Ethan, "Annie" (Shenae Grimes) lo observa desde la lejanía; por su parte, el personaje interpretado por Meghan Markle aparece incorporándose en el asiento con la melena despeinada. Por supuesto, la escena no es lo que despertó la molestia del publico, sino el presunto doble discurso de la actriz a la hora de defender los papeles que seleccionaba en su trabajo.

"Ella debió haber olvidado su papel en el programa", "Daily Mail dice que la paz nunca fue una opción", "parece que Kate (Middleton) pagó por esto", "alguien sugirió el término de duquesa de Sussex, sin el 'sus'", "la hipocresía" y "¿La gente olvida que las cosas que has hecho en el pasado probablemente se han registrado en internet? Como si ella realmente tuviera que parar, esto se está volviendo demasiado embarazoso. ¿Puede sonar más falsa? Ella está intentando demasiado ser relevante", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Sin embargo, también hay personas que defienden su pasado como actriz y recuerdan que tanto ella como muchas otras celebridades tuvieron que iniciar en el mundo del entretenimiento con papeles secundarios como el de esta escena sexual. "Es un trabajo de actuación, palabra clave: ¡ACTUAR! Así que ella está siendo avergonzada por querer ser más que una chica que se queda mirando bonita esperando su 1 minuto de televisión cuando sus números llamaron. La mayoría de los actores empiezan con papeles como estos".

