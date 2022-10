¿No a los disfraces "sexys" en Halloween?, esto dicen expertas sobre las peticiones virales en redes sociales

El mes de octubre y aún durante los primeros días de noviembre los locales, las redes sociales y las calles en general se ven repletas de disfraces para la temporada de Halloween y Día de Muertos, pues las reuniones o fiestas en las escuelas y trabajos suponen el pretexto perfecto para olvidarse de la ropa diaria y llevar atuendos que pueden ir desde lo terrorífico hasta lo sensual. Aunque por décadas este último aspecto ha sido normalizado, este año las voces en contra han aumentado y los discursos para prohibir una imagen sexualizada han acaparado toda la atención.

Tanto usuarias de redes sociales como miembros de grupos dedicados a la difusión del feminismo han sido las principales voces en contra de los disfraces sexualizados para este Halloween, en especial aquellos que pueden llegar a vulnerar o violentar a las mujeres y a sus profesiones. Y es que entre las ideas más virales de este lado sensual o sexy que muchas personas buscan para las fiestas de la temporada toman “inspiración” de trabajos como el de las enfermeras, bomberas, policías e incluso de monjas.

Publicaciones como estas se han vuelto virales en la red. (Foto: Captura de pantalla)

Es por ello que no sorprende ver que en redes sociales se han viralizado publicaciones en las que se pide a las mujeres elegir cualquier tipo de disfraz, pero siempre tratando de evitar sexualizar profesiones o trabajos y es que un look atrevido no termina con una noche de diversión, sino que repite un discurso que vulnera a las mujeres y a las infancias, además que fomenta la violencia e incluso ocasiona que ciertos empleos no sean tomados en serio.

Bajo ese contexto, El Heraldo Digital conversó con activistas, feministas y psicólogas que abordaron la problemática que ha acaparado la atención en redes sociales y a la vez ha despertado el debate por aquellos que señalan que un disfraz no es nada grave y entre quienes afirman que tan solo es el inicio de una de las formas de violencia más comunes en contra de los cuerpos de las mujeres.

¿Qué es la sexualización y cómo se vive en esta temporada?

Para entender mejor el discurso que se volvió viral en plataformas como Facebook conversamos con la psicoterapeuta Daphne Lomelí Sotelo, miembro de “Psicología Feminista México”, quien explicó que lo más importante es entender el concepto de sexualización y el papel que tiene en la vulneración de los derechos de las mujeres.

“Desde el feminismo (la sexualización) es una herramienta más que viene evolucionando del contrato sexual porque el patriarcado se funda a través de él y es básicamente un contrato entre varones en donde las mujeres no son contratistas, son el objeto”, detalló a este medio.

Enfermeras, empleadas del hogar y policías son algunos de los disfraces más comunes. (Foto: TW @Yulietttorres11)

De acuerdo con la experta, lo anterior recae en la deshumanización de las mujeres y con ello fomenta que “crezcamos con esquemas de subyugación, sacrificio, imperfección y vergüenza" y que a la vez sea más más fácil que durante la etapa adulta vivan en "situaciones vulnerables”, un escenario que incluso se ve desde la infancia para ejercer un “adoctrinamiento��. En ello coincide la activista por los derechos de las mujeres y personas trans, Leah Rivas, quien añadió que todo lo anterior "permea un espacio hostil en cualquier situación que habitemos".

Por su parte, la activista feminista y creadora de contenido, Annieli Rangel, agregó que es importante no confundir la sexualización con la sexualidad, un debate aún muy presente dentro del propio movimiento feminista. "La sexualización es cuando le ponemos una connotación sexual a algo que no tiene esa connotación sexual. Es lo que pasa por ejemplo con los senos, no tienen una connotación sexual, pero nosotros los sexualizamos, les ponemos esa connotación y los ligamos con el sexo, con la actividad sexual".

"Una fantasía masculina", así se relaciona la sexualización con los disfraces de Halloween

Aunque este tipo de violencia contra las mujeres ocurre en muchos aspectos de la vida diaria, el continuar replicando un discurso patriarcal y sexualizable, aún en lo que no debería serlo, pone en riesgo a muchas personas al grado de llevarlas a sufrir diversos tipos de agresiones que todas las activistas entrevistadas catalogan dentro del acoso y hasta la violencia física o sexual.

"Creo que la no sexualización de estos disfraces de Halloween hace que sean espacios menos hostiles en las calles para las mujeres o en los espacios públicos en general", dijo Leah Rivas sobre las peticiones virales.

"Fácilmente nos podemos vestir de una hada sexy o de una momia sexy; hay muchísimas opciones", dijo la activista Annieli Rangel.(Foto: TW @karelyruiz)

Durante esta temporada es común ver todo tipo de disfraces sexualizados que van desde personajes de series o películas, hasta diversas profesiones y aunque muchas personas suelen ver diversión en sus caracterizaciones, hacerlo tan cercano también repercute en la vida diaria y no sólo durante la temporada de Halloween.

"Sexualizar estas profesiones que son más palpables en el día a día para la sociedad hace que esta sexualización sea más cercana o que las personas que sexualizan a las mujeres dentro de estas profesiones lo tengan más palpable y sea más accesible para ellos porque es más común ver a una doctora, a una maestra, a una bombero que ver a una bruja o ver a estos personajes míticos. Entonces esa sexualización de las profesiones son más palpables para las personas que ejercen esta violencia", destacó.

En lo que respecta a la relación de la sexualización de los disfraces de profesiones durante esta temporada de Halloweeen, Daphne Lomelí agrega que puede detonar casos de mansplaining e incluso la deslegitimización desde el poder o de la autoridad de la persona que está en el puesto solo porque es mujer, además del ambiente que se propicia en los trabajos al implementar códigos de vestimenta en los que se les pide ir con faldas y tacones.

"Siempre es al servicio sexual aunque no haya un contacto sexual desde el coito; siempre es un servicio sexual de los varones que están alrededor. A pesar que muchas mujeres han accedido a profesiones que antes eran exclusivamente de varones como bombero o bombera, ser policía, hay un desprestigio porque no importa que hayan llegado ahí, siempre están uno menos porque son un servicio; o sea, siempre están todas estas fantasías de la policía mujer y entonces el riesgo es ese, que se vea como algo como de de solamente para una fantasía masculina", dijo la experta en psicología.

Antes de usar estos disfraces recomiendan el autocuertionamiento. (Foto: Pinterest)

En ese mismo sentido, merece la pena señalar que estas profesiones y disfraces de Halloween sexualizados no son exclusivos de las mujeres adultas e incluso se pueden llegar a ver en las niñas y es aquí cuando el problema se incrementa al seguir perpetuando el patriarcado, ya que se les enseña a las infancias que esa es la forma correcta de actuar, cuando en realidad se trata de una forma más de violencia. "Un mensaje que les demos a las niñas es que ellas tienen que estar disponibles corporalmente y sexualmente para los hombres incluso desde muy temprana edad", agregó.

Asimismo, es importante resaltar que la industria de la moda está liderada en su mayoría por hombres, tal y como explicó a El Heraldo Digital la psicóloga en formación, activista feminista y creadora de contenido, Diana Rossalino, quien aseguró que tanto la ropa como los disfraces "están pensados para el placer de los hombres no porque nosotras los disfrutemos. Incluso a las mujeres se nos ha enseñado a sexualizarnos como un gusto podrías llamar es de nosotras, pero en sí es un gusto de ellos, o sea, ellos nos enseñaron a sexualizarnos y al mismo tiempo a ver esto como algo negativo en el día a día".

Mientras que al hablar sobre el tema de los empleos sexualizados durante esta temporada, agregó que "es una falta de respeto hacia las mujeres que piden que usualmente se le respeten el trabajo, que no pueden laborar en paz por chat demás acoso sexual entre un montón de cosas". A pesar de ello, sostiene que más allá de pedir en masa que se deje de realizar una práctica como esta, también es importante que se invite al cuestionamiento.

"¿Por quién lo estás haciendo?, ¿en qué te beneficia?, ¿no lo ves como una falta de respeto?, ¿viene de ti o viene de alguien más o lo estas usando porque te sientes cómoda usándolo?, ¿por qué lo estás usando, quién te dijo que deberías usarlo? Y si llegas a la conclusión de ‘no, pues lo uso por mí’, ok entonces qué te provoca, por qué te gusta utilizar el disfraz de una profesión, de un oficio de manera sexualizada, más que nada esos cuestionamientos", explicó.

Replicar los discursos aumenta el riesgo que las mujeres no sean tomadas en serio en sus profesiones. (Foto: Pexels)

¿Qué otros riesgos implica el no cuestionarse?

Entre los riesgos para las personas que trabajan como enfermeras, policías, maestras o que son monjas, la vulnerabilidad también aplica ya que como se señaló anteriormente, no se les toma en serio en sus profesiones u oficios, y esto no sólo viene de los disfraces de esta temporada, sino de la lencería e incluso de la industria del porno. Sobre ello Annieli Rangel explica que ver estas vestimentas también proviene de la pornografía.

"Pasa hasta con la industria del porno. Sacan los videos de la enfermera sexy que tiene relaciones con el paciente y entonces esa persona muchas veces ya con esa idea va y acosa a la enfermera porque quiere vivir el sueño de ese video porno que vio y lo mismo pasa. Es como fomentar o reforzar esta idea cuando nosotras utilizamos esos disfraces, no es porque esté mal ejercer nuestra sexualidad sino por las implicaciones que tiene a nivel social y cultural el hecho de todo el trasfondo que tienen estas profesiones y toda la violencia que vive gracias a su misma profesión", señaló.

La sexualización ¿implica seguridad?

Por supuesto, las publicaciones en las que se pide no sexualizar los disfraces de Halloween no han sido las únicas en volverse virales, pues desde plataformas como TikTok audios que retoman el diálogo más famoso de "Chicas Pesadas" muestran otras ideas más que recuperan lo terrorífico y lo sensual.

“En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año en la que una chica puede vestirse como una absoluta mujerzuela y ninguna otra puede criticarla", se escucha en muchos videos virales y que la creadora de contenido Daniela Rossalino recordó durante su conversación con este medio para indicar que esta sexualización y disfraces sexys podrían relacionarse con una especie de seguridad que sienten muchas mujeres al menos una vez al año.

"Creo que también tiene que ver algo por ahí, porque usualmente durante todo el año esta esta plática de tengo que checar que me voy a poner, no quiero que me acosen. Entonces el sentir también esta libertad por un día como de 'hay tantas que yo me voy a perder', tal vez te da un poco de seguridad; tal vez haciendo un cuestionamiento puedes ver de dónde viene el que una persona quiera usar ese tipo de disfraces", puntualizó.

"Chicas Pesadas" se convierte en un referente cada mes de octubre. (Foto: Pinterest)

Por su parte, Leah Rivas recordó que "cada mujer es libre de usar y hacer lo que pues decida con su cuerpo", ya que todas tienen la misma libertad y autonomía a la hora de decidir qué vestir. Asimismo, defiende que el hecho de usar disfraces (o ropa) largos o cortos, con o sin escote "no significa que puedan sexualizarnos porque a final de Cuentas los hombres pueden usar disfraces de Halloween sin playera o pantalones cortos con un poco de papel higiénico alrededor de su cuerpo y ellos no son sexualizados porque ellos sí son vistos como seres humanos".

Los disfraces de colegiala, la otra problemática que vulnera a las infancias

Otro aspecto muy importante a resaltar es el tema de los disfraces de "colegialas" que son muy utilizados tanto en esta temporada de fiestas de Halloween como en la intimidad, un discurso que las activistas advierten es una forma más de ver lo normalizada que está la pedofilia. Además, insisten en que usar estas minifaldas con camisas blancas que recuerdan a las niñas es riesgoso hasta para las mismas infancias.

En ese sentido Leah Rivas explica que "transgrede con los derechos de las infancias el hecho de replicar estas narrativas de sexualización, hace que cada vez se ponga más en riesgo a las infancias y en específico a las mujeres a las niñas porque a fin de cuentas si replicamos estas mismas dinámicas pues los hombres van a ser los que sexualizan y las mujeres van a ser las sexualizadas; hay que prevenir estos discursos y no replicarlos ni resignificarlos para que las infancias tengan un libre desarrollo y una verdadera autonomía de sus cuerpos y sus cuerpos".

De acuerdo con la psicoterapeuta Daphne Lomelí, en este tipo de disfraces "es muy evidente la cultura de la pedofilia" y que al usarlos se repite la fantasía de que es una niña a la que se está accediendo. "Es otra de las herramientas del patriarcado siempre ha sido acceder al cuerpo de las mujeres desde el desde muy temprana edad porque es cuando se puede ejercer más poder sobre ellas, porque una adulta todavía puede decirse que no, pero una niña no, entonces es mucho más fácil ejercer el poder".

El uso de disfraces como estos en la intimidad también abre el debate en el feminismo. (Foto: Pinterest)

Si te violentan, ¡no es tu culpa!

Ante las publicaciones virales tanto en redes sociales como activistas, también se ha hecho un llamado a no juzgar a quienes quieren o usen estos disfraces en Halloween, pues detrás de ellos puede haber desconocimiento, un autocuestionamiento e incluso una burla al patriarcado. En cambio, todas las mujeres entrevistadas por El Heraldo Digital coinciden en que en casos de acoso u otro tipo de violencias, la culpa nunca será de las víctimas.

"La sexualización es una violencia y la violencia siempre va a ser responsabilidad de quien la ejerce, no de quien la vive", dijo Leah Rivas. "No es culpa de de las mujeres que portan estos disfraces, pero por por un poco de respeto por las profesiones, los oficios y por las mujeres en general no deberían hacerlo", agregó Daniela Rossalino. "La sexuación siempre es de ellos, una niña no se puede sexualizar a sí misma porque es una niña. Siempre es lo que ellos quieren consumir, lo van a dar", concluyó la psicoterapeuta Daphne Lomelí.

