¿Qué es el mansplaining?

Así como lo lees, mansplaining se trata de una combinación de palabras MAN y EXPLAINING, que se traduce del inglés como: "hombre explicando", pero que es exactamente lo que se está explicando o mejor dicho cómo se está explicando para que se convierta en una conducta machista.

Cómo pasa en la vida real

Vamos a explicarlo en una situación que sucede todos los días, una mujer es arquitecta, tiene años de experiencia, digamos que 15, de pronto se halla realizando un plano para un proyecto muy importante para la firma en la que trabaja, está haciendo los últimos detalles, todo marcha bien, ella es una profesional en su ramo y cuenta con la experiencia suficiente para desarrollar con éxito tal labor, sin embargo, de pronto llega uno de sus compañeros varones, con digamos 10 años menos de experiencia que ella, y le dice de forma condescendiente en que orientación debería colocar el jardín.

Es obvio que la arquitecta sabe perfectamente como debe de ser la orientación, sin embargo, su compañero asume que él tiene más conocimiento que ella, sólo así son tener otro argumento que el género... ¿cuántas veces te ha pasado?

¿Quién acuñó el término?

Mansplaining por la autora Rebecca Solnit, quien así como pusimos el caso anterior, ella utilizó una anécdota, resulta que en una ocasión un hombre se acercó a hablar con ella de sus libros, cuando la escritora de origen estadounidense le comenzó a relatar de qué se trataban sus textos, él la interrumpió citando "otro libro" que iba del mismo tema, pero que tenía una perspectiva bastante mejor a lo que ella planteaba. Ambos hablaban de lo mismo, pues éste escrito que el sujeto citaba, estaba escrito por ella.

Fue de tal modo que decidió escribir un artículo al que denominó Men Explain Things To Me, Hombres me explican cosas. Para que no se saque de contexto o se desvirtué, se no se habla de Mansplaining en una relación en la que un hombre tiene más conocimiento y experiencia comprobada y dirigiendo a una mujer. Poniendo como ejemplo el caso de la arquitecto, si ella fuera una becaria del despacho, él podría instruirle y explicarle el porqué de la orientación del jardín.

Pues este término se refiere a que los hombres, por la autoridad que le han dado lo años, se sienten respaldados para dar su opinión "paternalista" sobre cualquier tema, sin tomar en cuenta a quien es quien está parada frente a él.

Por ejemplo, las problemáticas femeninas, tales como el feminicidio, no se hacen visibles, hasta que un hombre importante habla de ellas, a pesar de que cientos de mujeres, profesionales lo describan y externen su preocupación.

"Los hombres me explican cosas" de 2014 fue publicado en español, sin embargo, se recoge que mansplaining fue utilizado por primera vez en un blog en 2008, luego en 2009 apareció en Urban Dictionary y para el 2012, The Atlantic le dedicó un artículo, con el escrito de Solnit tomó más notoriedad.

psc