¿Meghan Markle tenía razón? Este video confirmaría que la Familia Real es racista

La Familia Real Británica nuevamente está en la mira de todos, pero esta vez no por las lágrimas que derramaron tras la muerte de su matriarca, la reina Isabel II, ni por los lugares o símbolos que llevaron consigo durante el funeral de este lunes, sino por su presunta actitud racista. Ahora, el tema de conversación no ha sido otro que Meghan Markle habría dicho la verdad en las declaraciones que dio para su exclusiva entrevista con Oprah Winfrey.

En marzo de 2021 todas las miradas estaban sobre la ex actriz y la monarquía británica, luego que Meghan Markle afirmó que durante su primer embarazo una de las preocupaciones de la corona era de "qué color" sería la piel de su primogénito con el príncipe Harry, un hecho que marcó historia y desató duras críticas contra la reina Isabel II y otros miembros de la familia; sin embargo, en ese momento no se aclaró quién habría sido el responsable del comentario racista, aunque algunas especulaciones pusieron en la mira a algunos nombres.

"Cuando estaba embarazada, hubo preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser la piel de mi hijo cuando naciera", explicó la esposa del príncipe Harry. Ahora, el momento ha sido recordado por un video que se volvió viral en el que se presuntamente se aprecia uno de los desplantes del ahora líder de la corona hacia una hombre afrodescendiente y las críticas y especulaciones no se han hecho esperar.

Esta fue la primera foto con la que presentaron a su hija, Lilibet.(Foto: Alexi Lubomirski)

El momento habría ocurrido durante el último adiós a Isabel II, cuando el rey Carlos III se acercó a la multitud de personas que esperaban afuera del Castillo de Balmoral para saludarlas y conversar con ellas, algo que se desarrolló sin problema hasta que en cámara se captó el momento en el que un hombre presuntamente fue ignorado por el monarca, quien a tan sólo dos semanas de haber tomado el poder ha recibido duras críticas por su comportamiento.

Aunque en el video no está claro si Carlos III toma la mano o no del hombre, el momento ha desatado todo tipo de comentarios, entre quienes lo defienden y quienes afirman que toda la Familia Real Británica "considera inferiores a todos, pero a la gente de tono de piel diferente todavía mas", según se lee en una respuesta de Twitter.

Por su parte, la cuenta de Twitter African Archives compartió el clip de la transmisión en vivo y agregó: "¿Qué acabo de ver?, ¿Qué es esto? Si el racismo fuera una persona. Los negros estamos solos".

Este peculiar incidente trajo a la memoria de muchos las declaraciones de Meghan Markle, ya que sería una prueba más que ella tenía razón y que dentro de la realeza existirían actos de racismo, en especial porque tiempo después se dio a conocer que el ahora rey habría sido quien compartió su preocupación por el color de piel que tendrían sus nietos.

De acuerdo con el autor Christopher Andersen, quien en su libro "Hermanos y esposa: dentro de las vidas privadas de Guillermo, Kate, Harry y Meghan" aseguró que los comentarios racistas habrían salido de la boca del entonces príncipe Carlos, quien en noviembre de 2017 habría hecho los comentarios tras el compromiso de su hijo menor con la ex actriz. Según recogió Six Page, la frase exacta habría sido "me pregunto cómo serán los niños".

Sin embargo, la polémica creció aún más cuando intervino en la conversación su esposa, la ahora reina consorte Camila, ya que ella presuntamente respondió "bueno, serán absolutamente hermosos, estoy segura", pero la nueva muestra de racismo vino tal y como lo recordó Meghan Markle: "Me refiero a ¿cuál crees que podría ser la piel de sus hijos?”, aparentemente dijo Carlos.

Tras la polémica que se desató por la publicación del libro un portavoz de Clarence House, la entonces residencia oficial de Carlos y Camila, en noviembre de 2021 desmintió que los hechos hayan ocurrido de tal forma. "Es ficción y que no merece más comentarios”, se dijo entonces como forma de concluir el tema.

