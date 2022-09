5 prohibiciones que debe acatar Kate Middleton, la nueva princesa de Gales

La muerte de la Reina Isabel II provocó un cambio en los nombramientos de la familia real, pues mientras el príncipe Carlos ascendió al trono convirtiéndose en el Rey Carlos III, su hijo mayor y la esposa de este también adquirieron nuevos títulos, volviéndose así los nuevos príncipes de Gales.

El anunció fue dado a conocer por el Rey Carlos III el pasado 9 de septiembre, cuando durante su primer discurso como cabeza de Reino Unido, nombró a William y su esposa Kate, príncipe y princesa de Gales, en un evento que fue televisado, convirtiéndose así en los futuros sucesores de la corona.

Además, con este nombramiento, Kate Middleton no solo asumirá diversos deberes reales sino que también tendrá que seguir ciertas reglas que le impiden realizar una larga lista de actividades, tales como las que te enlistamos a continuación.

1. Kate Middleton se despide de las selfies

Aunque sí permite que se le tomen fotografías mientras se acerca con su pueblo, la nueva princesa de Gales nunca ha sido afecta a las selfies, pues ella y el príncipe William considera que esto podría virar la atención hacia ellos, desplazando sin querer al monarca que encabece Reino Unido, en este caso, el Rey Carlos III.

Kate siempre se ha dejado fotografiar por sus fans

2. La nueva princesa de Gales tiene prohibido dar autógrafos

A pesar de que Kate Middleton es muy popular, la princesa tiene prohibido dar autógrafos a sus seguidores, pues como una integrante de la familia real, corre el riesgo de que falsifiquen su firma, por lo cual, al igual que su esposo, se debe negar a dar este tipo de dedicatorias.

Ella es la nueva princesa de Gales

3. Bye esmaltes vibrantes

A pesar de que siempre hemos visto a Kate Middleton con un estilo sobrio y sofisticado, la bella princesa ahora menos que nunca puede experimentar con colores arriesgados, especialmente en las uñas de sus manos.

Pues otra de las reglas que debe seguir la princesa es cuidar el color de su esmalte, pues no debe utilizar ningún color llamativo, limitándose así a los tonos claros como el ‘nude’ y el salmón.

La nueva princesa de Gales no acostumbra usar colores de barniz muy encendidos

@Elizabet_hFrias

4. La nueva princesa de Gales debe tener cuidado con los regalos que recibe

La nueva princesa de Gales debe tener mucho cuidado con los obsequios que le ofrecen los habitantes del reino, pues además de que existe una lista de presentes que se le permite recibir por parte del pueblo británico y sus seguidores, la ‘Política de regalos’ publicada en la página oficial del Palacio de Buckingham el 5 de septiembre de 2003, establece qué tipo de regalos no puede aceptar ni Kate Middleton ni ningún otro integrante de la familia real.

Los príncipes de Gales deben ser cuidadosos con los obsequios que reciben

“No se deben aceptar obsequios, incluidos la hospitalidad o los servicios, que puedan o parezcan colocar al miembro de la familia real bajo ninguna obligación hacia el donante", señala la reglamentación.

5. Nada de besos en público con el príncipe William

¿Te has preguntado por qué el príncipe William y la princesa Kate no se dan muestras de amor en público? Esto no se debe a una falta de afecto entre ellos, sino a todo un protocolo que deben acatar.

De hecho, en mayo del 2021, un artículo publicado en la revista ‘Vogue’ explicó que la familia real británica no podía darse demostraciones de cariño en público.

El Príncipe y la Princesa de Gales no pueden hacer muestras de amor en público

Lo cual explica el porqué las cámaras de los paparazzi no han captado a Catherine y William dándose un apasionado beso, pues solo se les puede ver muy sonrientes uno a lado del otro, pero nunca guardando un contacto físico más allá de la toma de manos.

