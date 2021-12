¿Romance secreto? Revelan detalles del amorío entre Britney Spears y el príncipe William

La realeza británica no se salva de ser blanco de la polémica que un tiempo estuvo protagonizada por Meghan Markle y el príncipe Harry, sin embargo, es ahora el duque de Cambridge quien ha dado de que hablar al revelarse detalles de su romance con Britney Spears.

El príncipe William, quien ahora está casado con Kate Middleton, tuvo una escandalosa juventud en la que resaltaron sus amoríos de los que, al parecer, poco se sabía pues salieron a la luz detalles sobre la supuesta relación que tuvo con la cantante.

De acuerdo con Christopher Andersen, experto en la realeza, el príncipe William habría intercambiado románticos correos electrónicos con la intérprete de “Toxic” cuando tenían 20 años.

Britney Spears habría tenido un romance con el príncipe William. Foto: Instagram @britneyspears

Aunque acordaron encontrarse esto nunca sucedió y todo quedó en una relación cibernética, detalla Andersen en su libro “Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan”.

La “princesa del pop”, que acaba de celebrar su cumpleaños 40, se encuentra en un gran momento tras su triunfo legal que le brindó su libertad luego de 13 años bajo una tutela a cargo de su padre. La cantante también se comprometió con su novio Sam Asghari.

Romances secretos del príncipe William

El experto en la realeza también reveló en entrevista par la revista US Weekly otros romances del príncipe William que no se habían dado a conocer, todos antes de llegar al altar con Kate Middleton.

Añadió que el duque también sostuvo un tórrido romance con la modelo Lauren Bush, quien también es sobrina del expresidente de Estados Unidos, George W. Bush.

Indicó que también habrían intercambiado correos electrónicos y algunas llamadas telefónicas, aunque no se sabe si se encontraron o todo quedó en un romance similar al que tuvo con Britney Spears.

También se reveló que cuando tenía 14 años el príncipe William era un gran fan y estaba enamorado de la modelo Cindy Crawford, por lo que su madre la princesa Diana organizó un encuentro con ella.

El encuentro secreto de Cindy Crawford y Lady Di. Foto: Pinterest

