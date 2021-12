Kate Middleton recuerda a la princesa Lady Di en Navidad con este UGLY SWEATER: Fotos

La familia real británica ya está lista para festejar la primera Navidad sin el príncipe Felipe de Edimburgo, quien falleció el pasado mes de abril; sin embargo, algunos de los miembros de la realeza ya han mostrado sus atuendos más navideños. Entre ellos, destaca Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo.

Este año la duquesa apostó por un ugly sweater en color rojo con el que fue inevitable pensar en el que lució Lady Di, madre del príncipe Guillermo, y que se convirtió en un referente de la moda. Además, como es bien sabido por quienes siguen de cerca a la familia real, Kate Middleton ha tomado inspiración en varias ocasiones del estilo inigualable de su suegra para lucir elegante en eventos formales.

El suéter rojo de Lady Di se volvió en uno de los referentes de la moda. (Foto: Instagram)

Al igual que miles de mujeres, la esposa del príncipe Guillermo ha dejado claro que no importa cuántos años pasen, pues la princesa Diana siempre será un referente al que todas quieren imitar. Y es que incluso looks informales como unas licras negras y sudadera blanca se ganaron el corazón de las amantes de la moda, quienes a 24 años de la muerte de la ex esposa del príncipe Carlos, siguen apostando por este atuendo.

Para Navidad, Kate Middleton luce suéter en honor a la difunta princesa

Aunque ya salió un adelanto de cómo se verá la duquesa de Cambridge en la transmisión nacional de "Juntos en Navidad", será hasta el próximo 24 de diciembre cuando presente su coro navideño para el que escogió un suéter rojo con estampado navideño que sin duda alguna trajo a la memoria a su suegra.

Este es el suéter que la duquesa escogió para esta Navidad. (Foto: @fanroyalfamily)

Pues aunque el estampado no es el mismo, ni tampoco pertenece a la misma marca, fue inevitable pensar en que Middleton tomó inspiración una vez más de Lady Di, quien durante su juventud y hasta la fecha, fue la envidia de hombres y mujeres al vestir la prenda roja con estampado de ovejas blancas y sólo una negra del lado derecho del pecho.

SIGUE LEYENDO

Reina Isabel II cancela viaje de Navidad ante avance de la variante ómicron de Covid-19

¿Romance secreto? Revelan detalles del amorío entre Britney Spears y el príncipe William

Lady Di: El príncipe Carlos le rompió el corazón a Diana con esta frase una noche antes de su boda