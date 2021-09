Lady Di: El príncipe Carlos le rompió el corazón a Diana con esta frase una noche antes de su boda

Alrededor de todo el mundo, 74 países para ser exactos de acuerdo con BBC, se observaba la lujosa boda del príncipe Carlos y Lady Diana Spencer. Se estima que 750 millones de personas fueron espectadores de la ceremonia.

Según un amigo de Diana, Carlos le confesó que él no estaba realmente enamorado de ella; esto fue revelado en el 2020 cuando la cadena británica ITV transmitió un documental llamado “The Diana Interview: The revenge of a princess”, donde se narra la entrevista de Lady Diana con Martin Bashir en 1995.

En el documental, Diana reveló que el príncipe Carlos siempre tuvo en mente a alguien más, Camila Parker Bowles, mujer quien posteriormente se convertiría en la segunda esposa del príncipe de Gales en 2005.

La famosa astróloga Penny Thornton, mencionó que la princesa de Gales le confesó lo que su futuro esposo pensaba; “Carlos le dijo que no la amaba. Creo que Carlos no quería ir a la boda con una falsa impresión. Quería confesárselo a ella, y eso fue devastador para Diana. Ella no quería seguir adelante con la ceremonia en ese momento, así que hasta consideró no asistir a la boda”.

Evidentemente, la ceremonia se llevó a cabo, y el matrimonio real fue seguido por muchos por medio de la televisión, aunque todo resultó finalmente en una simple fachada.

Cuando la pareja esperaba su segundo hijo, obtuvieron un periodo de felicidad y amor por una considerable cantidad de tiempo, principalmente por el nacimiento de su próximo descendiente.

También te puede interesar:¿Qué pasó con el anillo de Lady Diana? Así lo modificó Kate Middleton.

Ladi Diana falleció en 1997

FOTO: Especial

En el libro de Andrew Morton “Diana: Her true story”, la princesa confesó que su pareja en ese entonces esperaba que el niño fuera hombre, de igual forma comentó lo siguiente:

“Carlos y yo estuvimos muy, muy cerca el uno del otro las seis semanas anteriores al nacimiento de Harry, lo más cerca que hemos estado y estaremos nunca. Luego, de repente, cuando nació Harry, nuestro matrimonio se deshizo. Todo se disolvió”.

Después de 11 años de un matrimonio problemático y con severos altibajos, John Major, el primer ministro John del Reino Unido anunció que el matrimonio había llegado a su fin, pero no fue hasta 1996 que legalmente se culminó el divorcio.

El 31 de agosto de 1997 la princesa falleció en un accidente automovilístico. Ocho años después Carlos se casó con quien aparentemente siempre amó, Camila Parker Bowles.