VIDEO | La épica reacción del Rey Carlos III al recibir una invitación para ir a tomar una cerveza

El Rey Carlos III recibió una invitación de parte de una un individuo para tomar una cerveza, pero su respuesta fue una insólita, la cual no se esperaba el hombre que ofreció un trago al sucesor de la Reina Isabel II.

“Es algo de lo que podría hablar por el resto de mi vida”, así calificó su experiencia a Jam Press, Daniel Walker, de 36 años, quien hizo la invitación al monarca del Reino Unido.

El video acumula 8.6 millones de vistas

El encuentro entre Daniel Walker y el Rey Carlos III, se produjo en julio pasado cuando este último ostentaba el título de príncipe. Pero después de su ascensión al torno, el video acumula más de 8.6 millones visitas a una semana del fallecimiento de la Reina Isabel II.

El episodio se produjo después de la ceremonia de inauguración de los Juegos de la Commonwealth el 28 de julio pasado.

“Recién había terminado de trabajar y caminaba para reunirme con mis compañeros para tomar una copa, mientras me ocupaba de mis propios asuntos, hasta que de repente vi al príncipe Carlos”, dijo el nativo de Birmingham, así que tomó acción y “si voy por una cerveza, tal vez le pregunte si él también quiere una”.

“¿Quieres una cerveza?”

Durante el video de 14 segundos de duración, se observa al hoy Rey Carlos III, saludando a multitud, cuando de repente se escucha la voz de Daniel exclamar “Carlos, ¿quieres una cerveza?”

De momento el ahora Rey exclamó “¿Qué?”, a lo que Daniel repitió la pregunta, y la respuesta de Carlos fue de una manera efusiva con otra interrogante “¿dónde? En el momento que se aleja, hasta ahí todo parecía ser un encuentro para el anecdotario. Sin embargo la historia tomó otro rumbo.

Cuando se aleja la comitiva del entonces príncipe, una parte de su staff de seguridad le dijo que espera un momento porque el ahora Rey quería reunirse con él.

“Estaba a punto de irse, pero luego me vio y me tendió la mano antes de preguntarme a qué me dedicaba”, relató el empleado de marketing digital. “Él comentó que yo era un ' `Brummie´ [alguien muy agradable] y me deseó todo lo mejor”.

"¿Dónde?" fue la respuesta del Rey Carlos III a la invitación. | Foto: TikTok

Un encuentro pendiente

Al final, ese trago de cerveza entre el hombre y el ahora monarca no se produjo. Pero Daniel tiene esperanza que el Rey Carlos III cumpla con su compromiso. “Espero que todavía esté dispuesto a tomar ese trago, ya que sería increíble” señaló.

El lado humano del Rey Carlos III

En diferentes medio se han dado a conocer las exigencias que ha tenido el rey en sus diferentes viajes, sin embargo para algunos ciudadanos del Reino Unido creen que el monarca tiene un lado más humamo, que el que se ha dado a conocer en los medios.

Luego de darse a conocer el video en las cuentas de las redes sociales del Daniel, se han hecho comentarios que aluden, al rey en otras circunstancias. “¡Él es muy gracioso! Lo conocí cuando tenía 17 años y le pregunté si podía casarme con uno de sus hijos. Dijo 'elige lo que quieras'”, afirmó un usuario.

Otro más señaló: “tiene el mismo sentido del humor que su madre”, donde hacía referencia al o ingenio de la difunta reina.

