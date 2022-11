Rania de Jordania da cátedra de estilo con un atrevido look de cuero

Este martes las royals están rompiendo todas las reglas de moda de la realeza, pues si esta mañana la novedad era Letizia de España con una arriesgada falda con escote, ahora el tema de conversación no es otro que el look de la reina Rania de Jordania, quien apareció en Web Summit, la conferencia tecnológica más grande de Europa. Pues para la ocasión se olvidó de sus elegantes pantalones, vestidos o faldas que son indispensables en su guardarropa, y para llevar una imagen más contemporánea y adecuada para la ocasión apostó por una estilo rocker.

Durante el encuentro celebrado en Lisboa, la reina Rania dio una conferencia en la que presumió el estilo rocker que no se le había visto y con el que demostró que la elegancia de las royals no sólo se construye con los vestidos más bonitos. Por supuesto, la monarca rápidamente acaparó todas las miradas y no sólo por su papel como miembro de la realeza, sino también por su influencia en el mundo de la moda y la belleza. Y es que ella es una de las reinas que sin importar la ocasión cautiva con sus looks; eso sin mencionar que es capaz de lograr que los jeans sean la apuesta más elegante.

Con chaqueta brillante, así sorprendió Rania de Jordania este martes. (Foto: IG @queenrania)

Ahora, con su última aparición dejó en claro que una estética tan arriesgada y hasta controversial como esta puede ser una apuesta muy elegante y la ideal para las mujeres de más de 50 años. Para la ocassión se lució con unos pantalones cargo de tiro alto y llenos de cierres y bolsas que le dan un toque único al look, sin que ello sea motivo para caer en lo informal o en un atuendo ideal para el street style. Por supuesto, para crear armonía en su figura, la prenda mantiene un corte recto con el cual ayudar a lucir elegante.

Uno de los trucos de la esposa del rey Abdalá II para lucir más alta y que también aplicó en su look para la Web Summit es dejar el ruedo casi tocando el suelo, para agregar calzado del mismo color que los pantalones, en este caso negro, además de una punta triangular que ayude a crear un efecto de piernas kilométricas con las cuales alargar la figura.

Por otro lado y para este estilo rocker se observa un look monocromático en el que una blusa con escote en "U" y sin detalles ayuda a que toda la atención se centre en la tercera prenda que es la gran estrella: una chaqueta. Y es que en pocas ocasiones las royals sorprenden con una pieza como esta, en especial si no es de cuero y sin detalles como la que lució en Alemania la reina Letizia de España.

Una vez más Rania de Jordania demostró que es la reina del estilo. (Foto: IG @queenrania)

Se trata de una chaqueta con destellos metálicos y de piel con la que Rania de Jordania terminó de lucir un estilo completamente opuesto a la estética que había presumido en las últimas semanas; sin embargo, con ello dejó ver que es una de las royals más modernas, pues así como se ha sumado a los peinados virales de TikTok, también ha demostrado que para lucir elegante no siempre son necesarios los vestidos, pues una imagen más relajada y cómoda es ideal para un evento en el que se tendrá todas las miradas encima.

Cabe destacar que en este look rocker también la ayuda a estar en tendencia, pues en su chaqueta destacan unas hombreas muy marcadas que, como ya te hemos contado, son ideales para conquistar la temporada otoño-invierno 2022. Y tanto est como el resto de elecciones fueron muy bien recibidas en el mundo, pues luego de compartir una foto en su cuenta oficial de Instagram, sus seguidores aprovecharon para dejar comentarios como "hermosa", "te ves fascinante", "qué elegante eres" y "nuestra elegante reina".

