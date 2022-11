Lady Di: 5 veces en las que desafió a la realeza posando en traje de baño

Hablar de la princesa Diana de Gales implica muchos aspectos como lo fue su labor humanitario, su carisma con el que logró tocar el corazón de millones de personas de todo el mundo e incluso en detalles que podrían considerarse más "superficiales", pues ella fue y sigue siendo uno de los grandes íconos de la moda. Algo que se le reconoce a la mamá de los príncipes William y Harry es que logró crear un estilo antiedad y atemporal, algo que se puede comprobar en pleno 2022 al ver a mujeres de todas las edades recrear sus looks y sin importar la estación del año. ¿La mejor parte?, que siempre son perfectos y lucen en tendencia.

Quizás muchos recordarán looks icónicos como su suéter con llamas tejidas, sus vestidos más elegantes (incluyendo el de la venganza) y sus atuendos más casuales con shorts y sudaderas; sin embargo, no son las únicas prendas con las que causó sensación. Y es que en varias ocasiones los paparazzi las captaron de vacaciones con sus amigos y familia, entre ellos sus hijos; en dichos viajes la princesa Diana no sólo lucía los outfits playeros, sino también los más coloridos trajes de baño y bikinis.

Este traje de baño también aparecerá en la serie de Netflix, "The Crown". (Foto: Pinterest)

Por supuesto, no todos los días se ve a las miembros de la realeza, ya sea la británica o de cualquier otra parte del mundo, posando en bañador, por lo que muchos ven en estas fotos que hoy son historia una forma de desafiar a la corona, en especial luego de su divorcio con el príncipe Carlos, actual rey de Reino Unido. Ahora, dichas imágenes han comenzado a ser recordadas ya que la serie de Netfliex, "The Crown" está por estrenar su quinta temporada, mientras que la sexta aún está en grabación. De hecho, hace unos días se reveló que en los episodios se planea una escena de Lady Di en traje de baño.

Se trata de la inolvidable foto en la que la royal aparece sentada en el trampolín de un lujoso yate mientras vacacionaba en Italia y el momento será recuperado para la serie. Por supuesto, muchos no recordaban esta imagen en la que la exesposa de Carlos III lució un bañador de una sola pieza en color azul y con un gran escote en la espalda. Desde entonces, el interés por recordar algunos de los looks ideales para nadar que llevaba la royal más querida han comenzado a ganar importancia y es por ello que hoy recordamos algunos de ellos.

En sus poses en traje de baño solía presumir su flexibilidad y se mostraba auténtica. (Foto: Pinterest)

Otra de las imágenes más recordadas de Lady Di. (Foto: Pinterest)

Algo que no puede pasar desapercibido es que incluso en bikini o trajes de baño, la princesa de Gales se mantenía fiel a su estilo en el que el color era pieza clave para lucir icónica y por lo que en la actualidad tanto jovencitas como mujeres maduras se identifican con él. Además del tono azul intenso de la foto que será recreado en "The Crown", también se le vio usando bañadores de una sola pieza en color fucsia, mismo que este 2022 ha causado tanto furor y que sigue dentro de las tendencias de moda para la temporada otoño-invierno.

Por otro lado, en sus versiones más coloridas destacan aquellos modelos con degradado de colores como el verde, azul y morado, como en una foto en la que la princesa Diana presumía su flexibilidad. Mientras que en estampados, sus fotos más recordadas tienen los diseños que cada verano regresan como una de las tendencias preferidas, es decir, las flores y los diseños tropicales. Asimismo, en otra versión que hemos visto hasta en mexicanas como Salma Hayek, es un bañador de animal print que la royal lució en unas vacaciones junto a sus hijos.

El príncipe William junto a su madre. (Foto: Pinterest)

La princesa era amante del deporte. (Foto: Pinterest)

La princesa Diana en Barbuda en 1997. (Foto: Pinterest)

Finalmente, es imposible no señalar que muchas personas consideraban a la princesa Diana como una mujer muy adelantada para su época, por lo que las fotos que más revuelo causaron al pertenecer a la corona británica, fueron aquellas en las que disfrutaba de lujosos yates en bikini. Entre sus trajes de baño de dos piezas más recordados destaca uno en tonalidades neón y otro más bajo es estilo boho chic que acompañó con una camiseta morada como el reemplazo perfecto de un kimono.

¿Conocías estas fotos de Lady Di derrochando estilo desde la playa o yates? De hecho, hay muchas historias detrás de cada foto y según el Daily Mail, durante los primeros años tras su matrimonio con Carlos III, ella solía usar bikinis para sus vacaciones; sin embargo, cuando tenía cinco meses de embarazo fue fotografiada por un paparazzi y desde entonces apostó por los bañadores de una sola pieza.

La princesa Diana con el traje de baño más colorido. (Foto: Pinterest)

Los lentes negros eran parte del look de Lady Di. (Foto: Pinterest)

