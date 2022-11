Así fue la incómoda conversación en la que Carlos III deseó ser un tampón

La realeza británica es una de las más queridas y seguidas a nivel mundial, prueba de ello es que incluso Netflix hizo una de sus mejores apuestas al retratar el pasado con ficción en "The Crown", una de las series más vistas y esperadas en las que no sólo se retratan los hechos más conocidos de la corona, sino también de aspectos poco conocidos o que causaron revuelo en su momento. Ahora, uno de estos incómodos y polémicos sucesos ha ganado (nuevamente) popularidad en las redes sociales por lo controversial y hasta "poético" que resulta, pues no todos los días se escucha a Carlos III hablar sobre sus fantasías más íntimas.

Se trata de aquel día en el que el ahora rey Carlos III deseó ser un tampón para cumplir una de sus fantasías sexuales, pero no con cualquier mujer, sino con su entonces amante Camila Parker. Aunque mucho se ha hablado de este caso, bautizado como el "Tampongate", el tema ha cobrado mucha importancia nuevamente porque al parecer sí aparecerá en le nueva temporada de "The Crown", pese a que los actores y productores habían descartado recordar un momento tan incómodo para su alteza.

Con este escándalo se puso en duda la capacidad de Carlos para gobernar. (Foto: IG @clarencehouse)

¿Qué tiene que ver un tampón con Carlos III y Camila Parker?

Para nadie es secreto el triángulo amoroso entre el entonces príncipe Carlos de Gales y su esposa la princesa Diana, además de la tercera en discordia, Camila Parker, quien por años fue una de las mujeres menos queridas del Reino Unido por su romance con el heredero al trono; sin embargo, la historia incluye muchas anécdotas y una de ellas es una llamada telefónica que terminó filtrada a la prensa y dada a conocer al mundo bajo el "Tampongate".

En la conversación de 1993 que dio a conocer la revista People se escucha a Carlos III y a Camila Parker hablar sobre sus deseos de estar juntos y no sólo de forma romántica, y tanta fue la emoción del entonces príncipe que incluso se atrevió a hablar abiertamente sobre sus deseos de ser un tampón para así poder tener intimidad. Por supuesto, el tema fue muy recordado hace un par de meses e incluso los productores de Netflix habían señalado que este íntimo momento no sería plasmado en la serie.

Según había dicho el actor que dará vida a Carlos en "The Crown", Josh O'Connor, este polémico momento que casi le cuesta el trono al ahora rey, no saldría en la serie, pues según explicó a SiriusXM: "Cuando me ofrecieron el papel una de mis primeras preguntas fue -digo preguntas, aunque creo que fue más bien una petición-: 'No vamos a hacer la llamada del tampón'".

El triángulo amoroso sigue dando mucho de qué hablar. (Foto: Especial)

A pesar de ello, en los últimos días ha trascendido que al final la llamada íntima sí aparecerá en la serie, pues ahora será el actor Dominic West quien dé vida al actual monarca y con ello también se cambian los planes, por lo que el "Tampongate" sí llegará a las pantallas.

“Recuerdo que (en su momento) pensé que era algo muy sórdido y profundamente vergonzoso. Mirando hacia atrás y teniendo que interpretarlo, soy consciente de que la culpa no era de estas dos personas, dos amantes que estaban teniendo una conversación privada. Lo que está realmente (claro ahora) es cuán invasiva y repugnante fue la atención de la prensa que publicó palabra por palabra. Incluso podías llamar a un número y escuchar la cinta real. Creo que me hizo ser extremadamente comprensivo con ellos dos y con lo que habían atravesado", dijo a Entertainment Weekly.

¿Qué se dijeron en la llamada íntima?

Antes de leer la transcripción que dio a conocer People, es importante recordar que no sólo fue uno de los momentos más vergonzosos del actual matrimonio, sino que también desató la molestia de muchos británicos, ya que la filtración ocurrió tan sólo a tres meses del divorcio de Carlos y la princesa Diana de Gales.

En cuanto a la forma en la que se obtuvo el peculiar audio, se sabe que fue gracias a un radioaficionado que con ayuda de un dispositivo de escaneo de alta tecnología logró interceptar la llamada por casualidad y el resto es historia.

El escándalo tiene casi 30 años y sigue causando revuelo. (Foto: Archivo)

Carlos: ¡Oh para! Quiero sentir mi recorrido a lo largo de ti, por toda tú y arriba y abajo y dentro y fuera...

Camilla: ¡Oh!

Carlos: ... particularmente dentro y fuera.

Camilla: Oh, eso es justo lo que necesito en este momento.

Carlos: ¿Lo es?.

Camilla: Sé que me reviviría. No puedo soportar una noche de domingo sin ti.

Carlos: Oh, Dios.

Camilla: Es como ese programa Start the Week (Empieza la Semana). No puedo empezar la semana sin ti.

Carlos: ¡Yo lleno tu tanque!.

Camilla: ¡Sí, lo haces!.

Carlos: Entonces puedes hacer frente.

Camilla: Entonces estoy bien.

Carlos: ¿Qué hay de mí? El problema es que te necesito varias veces por semana.

Camilla: Mmmmm. Yo también. Te necesito toda la semana. Todo el tiempo.

Carlos: Oh, Dios. Viviré dentro de tus pantalones o algo así. ¡Sería mucho más fácil!

Camilla: ¿En qué te vas a convertir, en un par de bragas? Oh, vas a volver como un par de bragas.

Carlos: O, Dios no lo quiera, un tampón. ¡Qué suerte la mía!

Camilla: ¡Eres un completo idiota! Oh, que maravillosa idea.

Carlos: Qué suerte ser arrojado por un lavabo y seguir y seguir girando para siempre en la parte superior, sin bajar nunca.

Camilla: ¡Oh, cariño!.

Carlos: Hasta que llegue el próximo.

Camilla: Tal vez podrías volver como una caja.

Carlos: ¿Qué tipo de caja?

Camilla: Una caja de tampones, para que puedas seguir.

