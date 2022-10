Esta es la razón por la que Camila Parker instigó a Kate Middleton y al príncipe William a separarse

Kate Middleton es conocida actualmente como la Princesa de Gales, debido a que es miembro de la realeza Británica, por ser la esposa del príncipe William, quien dentro de un tiempo se convertirá en el Rey de Inglaterra. La nacida en Escocia al parecer no tiene una buena relación con Camilla Parker Bowles, la reina consorte y esposa del Rey Carlos III. En las últimas horas, se filtró que tuvo incidencia en la separación de la Princesa y el Príncipe antes de la boda.

Desde el fallecimiento de la Reina Isabel II el pasado mes de septiembre, la Realeza Británica realizó el duelo correspondiente y de manera inmediata, Carlos III asumió como el nuevo rey de Inglaterra. Su esposa, Camilla Parker, con quien contrajo matrimonio años después del fallecimiento de Lady Di, no tendría una buena relación con Kate Middleton, debido a que no está de acuerdo con algunas decisiones de la reina consorte. De acuerdo a fuentes cercanas a la corona aseguraron: “Kate está cada vez más irritada con Camila, no la soporta”.

Kate Middleton no tiene una buena relación con Camilla Parker. Fuente Instagram @_kate_middleton_royal

Kate Middleton cuando se encontraba estudiando Historia del Arte, conoció al príncipe William con quien comenzó un noviazgo y se comprometieron en 2010 y un año después celebraron la boda en la Abadía de Westminster y se convirtió en Catalina, la princesa de Gales. El matrimonio real tuvo tres hijos: Jorge, Carlota y Luis de Gales.

Kate Middleton y el príncipe William. Fuente Instagram @_kate_middleton_royal

Sin embargo, en el año 2007 Kate Middleton y el príncipe William anunciaron su separación, lo que causó revuelo en la Familia Real. De acuerdo a lo manifestado por el hijo mayor de Lady Di, estaban tratando de encontrar su propio camino y que se trató de darse espacio uno al otro. Pero, al parecer una persona habría influido en que la pareja se haya distanciado un tiempo.

Camilla Parker habría influído en la separación de Kate Middleton y el príncipe William. Fuente Instagram @

camillaparkerb

De acuerdo a lo manifestado por el autor del libro ‘William and Kate: A Royal Love Story’, Christopher Anderson a The Daily Beast que Camille Parker fue un factor determinante para que la pareja se separara. El periodista confesó: “Ella no miró a Kate como alguien digno de unirse a la Familia Real”. Además, declaró que le susurró al hoy rey Carlos III que le sugiriera a William que tomara una decisión en torno a la pareja.