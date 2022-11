Kylie Jenner conquista Instagram con enterizo de transparencias

Los looks con transparencias han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, pues son la gran sensación de las famosas y el detalle que completa a la perfección cualquier look y eso incluye desde los vestidos más elegantes hasta las blusas con los escotes más arriesgados y que son perfectos para sumarse a la fiebre de "free the nipple". Aunque creíamos que esta temporada de otoño-invierno ya habíamos visto de todo si de dejar la piel al descubierto se trata, en esta ocasión fue la modelo y empresaria Kylie Jenner quien sorprendió al llevar la tendencia a otro nivel con un lujoso enterizo negro.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde Kylie Jenner acumula más de 372 millones de seguidores, compartió una sesión de fotos en la que volvió a demostrar que sólo hay una diva de la moda que puede superar a Kim Kardashian, su hermana, y esa es ella. Y es que la noche de este martes vistió un lujoso y exclusivo enterizo de transparencias en color negro y con diseño que resultó perfecto para presumir una figura esbelta y llena de curvas como la de ella; aunque un diseño como este ya lo han lucido otras celebridades, la modelo le dio el toque más glamuroso al llevar una firma de moda de alta costura.

La famosa presumió su figura con este look de transparencias. (Foto: IG @kyliejenner)

Se trata de una prenda confeccionada por el diseñador francés Thierry Mugler y el motivo para lucir tan arriesgado diseño con escote fue porque el museo de Brooklyn inauguró una exposición para mostrar al público el archivo del diseñador. Claro que esta no es la primera vez que la empresaria luce algo de esta firma, pues como amante de los looks vintage hace unos días se lució con un vestido de transparencias de 1999; mientras que ahora se sabe que el mono también fue fabricado hace más de 30 años.

El diseño destaca por ser entallado a la figura, algo que permite dejar a la vista no sólo la piel cubierta con una fina tela negra de transparencias en color negro, sino también la icónica silueta en forma de reloj de arena que tanto Kylie como el resto del clan Kardashian-jenner presumen. La gran sensación es que la cubre de los pies y hasta el cuello con un corte alto, además de unas mangas largas que le dan un toque muy elegante a su imagen.

Aunque el enterizo en sí mismo ya es perfecto para robarse todas las miradas, se vuelve aún más chic y glamuroso gracias a un bordado geométrico que recorre todo el cuerpo. Otro aspecto que rápidamente llamó la atención es que para complementar el look, la famosa visitó la parte inferior de un bikini, también en color negro, y con el que de nueva cuenta presumió que a menos de un año de haber dado a luz a su segundo hijo sigue teniendo el vientre plano.

Así luce el enterizo de transparencias sin la capa. (Foto: IG @kyliejenner)

De acuerdo con la cátedra de moda de Kylie Jenner, unos tacones de seda ayudan a conseguir un efecto de piernas kilométricas con el cual verse más alta, además que se trata del calzado ideal para darle un toque extra de elegancia al look. Por otro lado, la modelo agregó una capa larga con la cual desfiló por el museo de Brooklyn; esta segunda prenda le resultó magnífica para cubrir su look lleno de transparencias.

Pues la capa contrasta el color negro al llevarse en un blanco brillante con detalles negros y al sólo abrocharse a la altura del pecho permite jugar con qué tanto del cuerpo se deja a la vista, aunque unas piernas largas y zapatillas lujosas se convierten en las grandes protagonistas, dejando el enterizo como un factor sorpresa al quitar esta segunda pieza.

La modelo conquistó Instagram y la moda con este acertado look. (Foto: IG @kyliejenner)

