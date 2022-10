Kim Kardashian paraliza las redes con sexy y ajustado vestido transparente | FOTOS

Kim Kardashian, al igual que sus hermanas, se ha convertido en una de las socialités más famosas, además de empresarias y modelos. Al igual que todas las integrantes del clan más famoso de Hollywood, la mayor de todas tiene varios negocios y proyectos con los que ha cosechado una gran fortuna.

Y, a pesar de que su vida familiar se ha visto envuelta en la polémica debido al comportamiento de Kanye West, Kim Kardashian se ha enfocado en sus hijos y su vida familiar. Pero, sin dejar de lado sus redes sociales, cuyas publicaciones alcanzan más del millón de likes.

Hace unos días, la socialité celebró su cumpleaños número 42 y demostró que su edad no es sinónimo de perder belleza, al contrario. Kim Kardashian presumió sus curvas y lució un atrevido y sexy look durante su fiesta de cumpleaños, pero no fue hasta hace poco que decidió compartir las fotos en su Instagram.

Kim Kardashian luce atrevido vestido y roba los suspiros

Con casi 3 millones de likes, Kim Kardashian se celebró a sí misma y compartió varias fotografías donde luce el vestido que usó la noche de su cumpleaños. La socialité modeló con una especie de encaje transparente que poco dejó a la imaginación, debajo portó un conjunto de lencería en color negro.

Lo delicado del material se ajustó a la figura de Kim Kardashian, quien completó su look con un cabello platinado que hizo resaltar su piel bronceada. La socialité también compartió otras fotos de su celebracióm acompañada de todas sus hermanas. A lo largo de los años, ha desfilado y posado para sus redes sociales con diferentes looks.