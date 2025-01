Denis Vélez, sueño hecho realidad

Influenciada por las películas de Disney y los gustos musicales de sus padres, como Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez y José José, Denis Vélez (Puebla, 1992) descubrió su canto que, en un principio, pensó usar para cantar cualquier género, excepto ópera.

Con el paso del tiempo, la soprano se dio cuenta de que los filmes de princesas que tanto la marcaron también se construían con las voces de importantes cantantes líricas de todo el mundo. Esto, poco a poco, despertó en ella un mayor interés por la música clásica.

Créditos: (Especial)

“Crecí en un ambiente impregnado de música, pero no ópera. No sabía nada de ese género hasta que a los 16 años, mientras cursaba mi último año de preparatoria, ingresé al propedéutico de música de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Allí, una profesora notó ciertas habilidades en mí, me decía que cantaba como una trompeta afinada y me ayudó a encaminar mi voz, así comencé a dedicarme al estudio de la lírica”, contó.

Tras el primer año en la BUAP, Denis presentó su examen para el Conservatorio Nacional de Música y, tres años después, ingresó a la Facultad de Música de la UNAM, donde concluyó sus estudios.

Créditos: (Especial)

“Fue un camino largo porque el sistema educativo no me permitió revalidar el propedéutico de la BUAP, lo que implicó comenzar desde cero y la carrera, de por sí, es muy larga. Es importante que las nuevas generaciones sepan de qué se trata porque para convertirte en cantante de ópera necesitas estudiar y ganar experiencia, no sólo se trata de la voz. Se requieren habilidades complejas como dominar tu rol, coordinarte con el pianista o la orquesta, saber actuar e interpretar, dominar varios idiomas para cantar con fluidez, entre otras cuestiones”, señaló Vélez.

En 2020, resaltó, ocurrieron tres cosas importantes para ella: ganar el XXXVII Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, firmar contrato con el Studio Opera de Chicago y triunfar en las Audiciones del Metropolitan Opera de Nueva York.

Créditos: (Especial)

“En 2019 ya había audicionado para Chicago y en 2020 gané el certamen del MET. Debido a eso no pude integrarme a la compañía neoyorquina, pero sigo teniendo presencia con ellos y apoyan mi carrera”, contó la soprano, quien indicó que en 2024 el MET le otorgó una beca para realizar audiciones en Europa cubriendo gastos de transporte, hospedaje y una sesión fotográfica.

Denis Vélez ha formado parte de importantes producciones operísticas como Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán; Las bodas de Fígaro y Bastien und Bastienne, de Mozart; Elíxir de amor, de Donizetti; y La bohème, de Puccini, por mencionar algunas.

Por Azaneth Cruz

EEZ