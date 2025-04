Nayarit hermanó el arte y la cultura de México con su feria

La Feria Nayarit 2025, “Es un tesoro mi tierra”, concluyó exitosamente este domingo. Esta gran celebración de las y los nayaritas se convirtió en un espacio donde la cultura se vivió a través de la música, la danza y las expresiones artísticas que fortalecen el orgullo y la identidad de los pueblos, brindando a las familias momentos inolvidables.

La feria dio inicio el 21 de marzo con un desfile inaugural que llenó de color y tradición las calles de Tepic. Por primera vez, se contó con la presencia de cuatro estados invitados: Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, y Chiapas, además de la representación de los 20 municipios de Nayarit y 14 dependencias gubernamentales.

Foto: Especial

Oaxaca abrió la participación interestatal con la emblemática Guelaguetza, en la que cerca de 500 artistas de nueve delegaciones ofrecieron un espectáculo inolvidable.

Tamaulipas siguió con su programa “Tradición Viva”, acompañado por el Conjunto Típico Tamaulipeco. Veracruz deslumbró con expresiones como la Boda Indígena de Chicontepec, la Feria Huasteca, la Fiesta de Corpus en Papantla y la Fiesta de las Cruces en Alvarado.

Finalmente, Chiapas cerró con broche de oro con las interpretaciones de la Marimba Poli de Tuxtla y el Grupo Folklórico “Atecocolli”.

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, en su discurso de clausura, celebró la oportunidad de acercar a Nayarit a la historia, identidad y gastronomía de las entidades participantes.

"Nayarit no se vende ni se compra. Nayarit es un tesoro para nosotros, que tenemos que conservar. Es la riqueza que tenemos que heredar. Es el camino que tenemos que seguir.

Es el sendero que nos dirige. Y es la luna que concentra nuestra riqueza. Vayamos adelante. Nada más hay un Nayarit y entre todos formamos ese grandioso Nayarit. Enhorabuena y nos vemos en la edición 2026", aseguró durante su intervención. Foto: Especial

La feria ofreció de igual forma un amplio programa cultural y educativo, que incluyó presentaciones de libros, charlas, conferencias, conciertos íntimos, talleres gratuitos para niñas y niños, una ludoteca, biblioteca infantil, museo interactivo y planetario. En el

Foro Cultural, artistas locales y nacionales engalanaron el escenario con espectáculos multidisciplinarios.

"Tuvimos que dejar de lado circunstancias que no favorecen a nuestra cultura, aunque se presenten en cualquier escenario. Hacer a un lado los corridos que no expresan nada positivo y construyen violencia, que debemos de desterrarla. Y, por otro lado, el hecho de no vernos de ninguna manera engolosinados por aspectos que representan sí una expresión de una cultura que no es la propia de Nayarit, que son las peleas de gallos. Las tuvimos que hacer a un lado", remarcó el gobernador Navarro Quintero.

Para garantizar una experiencia segura, el gobierno de Nayarit desplegó un operativo especial con las autoridades encargadas del orden.

Con esta edición, la Feria Nayarit 2025, se afianza como uno de los eventos más importantes del país, no solo por su magnitud, sino por su capacidad de unir a las familias en torno al arte, la cultura y la tradición.