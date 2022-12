Leggings de cuero y botas acolchadas, la combinación perfecta para este invierno

La llegada del invierno no deja de sorprendernos y luego de una Navidad en la que incluso regiones de México se pintaron de blanco por las nevadas, todo el mundo tiene en mente estos dos panoramas en los que el intenso frío se cuela por todos lados. Y algo que siempre llama la atención es que hay quienes afirman que para no padecer de las bajas temperaturas en esta temporada es necesario sacrificar el estilo. Afortunadamente las personas expertas en moda y fashionsitas saben que hay tendencias para toda ocasión con las cuales seguir luciendo glamurosa.

Prueba de ello son los looks de las celebridades e influencers, quienes han aprovechado las redes sociales para publicar todo tipo de fotos disfrutando de los días más helados o desde la nieve y si algo ha quedado claro es que la moda también se hace presente. En los últimos días un outfit en particular ha ganado mucha popularidad, se trata de la combinación de leggings con botas acolchadas, misma que es lo último en tendencias.

Un detalle que no se le ha escapado a nadie (y de ahí que se haya vuelto viral esta combinación) es que es magnífica para lucir a la moda, elegante e incluso con un toque sensual si se saben elegir los complementos. Por supuesto, se trata de la apuesta ideal para el invierno ya que los leggings no sólo resultan muy cómodos, sino también muy calientitos, especialmente si se usan aquellos con peluche por dentro. Mientras que las botas acolchadas brindan una imagen muy glamurosa que también ayuda a sobrevivir al frío.

¿Te sumas a esta tendencia? (Foto: IG @_veronicamontes)

La actriz Verónica Montes se ha convertido en una de las famosas en dar muestra de cómo lucir espectacular aún en los días más fríos y para ello se ha sumado a la fiebre de los leggings de cuero en color negro, mismos que no sólo son perfectos para lucir con una de las tendencias del momento, sino para darle un estilo más chic a la imagen. Para completar su look también agregó un suéter de punto con diseño de cuadros, además de una chamarra dorada que le dio el toque final al look.

Cabe destacar que para posar desde la nieve también lució las icónicas botas acolchadas que son una sensación en la red y que destacan por ajustarse a todos los tipos de gustos con diseños diferentes, además de una gran gama de colores que las convierten en la apuesta perfecta de calzado para el invierno. Se tratan de las Moon Boot más famosas del año y que a pesar de la marca se encuentran a precios muy accesibles, o bien, se pueden conseguir dupes para apostar por lo low cost.

Conquista el invierno: 4 ideas de look para derrochar estilo con esta combinación

Aunque la combinación anterior es perfecta para derrochar estilo en esta temporada, no es la única y en redes sociales circulan muchas ideas de cómo acaparar miradas y convertirse en la mujer más glamurosa con tan sólo combinar un par de leggings, que no faltan en ningún guardarropa, además de un par de botas acolchas en colores como el negro y blanco, que son los más populares, o los más arriesgados como el rosa o el naranja.

No olvides agregar accesorios. (Foto: Pinterest)

Un truco que sin duda te será de mucha utilidad al usar este tipo de looks para invierno, incluso si no tienes pensado viajar a destinos nevados, es jugar con la gama de colores tanto de las prendas como del calzado. Asimismo, agregar accesorios suma puntos para completar cada atuendo y entre ellos puedes apostar por:

Chamarras

Orejeras

Bolsas de mano o en su versión mini

Impón moda con un look total pink. (Foto: Pinterest)

Gorros

Bufandas

Guantes

Prendas con estampados

Juega con las texturas de cada prenda. (Foto: Pinterest)

También puedes lucirte con looks monocromáticos. (Foto: Pinterest)

