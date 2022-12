Galilea Montijo: 5 ideas de looks para las amantes del brillo

Los amantes de la moda no dejarán mentir cuando se afirma que los mejores looks no sólo se lucen para eventos importantes, sino todo el tiempo y en una temporada en la que se exige presumir un estilo muy glamuroso no se pueden ignorar las tendencias como es el caso de los toques de brillo en la ropa. Pues si algo nos han demostrado las tiendas y las famosas con sus atuendos es que tanto los vestidos, pantalones, tops, calzado y accesorios deben de tener o pedrerìa o glitter para una imagen muy glamurosa y entre ellas destaca el nombre de Galilea Montijo.

En las últimas semanas Galilea Montijo ha dejado en claro que los looks con brillos son sus favoritos y la tendencia ideal de diciembre, por lo que no sólo se pueden usar en el día a día, sino también en cada una de las fiestas de la temporada como las posadas, Navidad e incluso para Año Nuevo. Una de las mejores partes es que la fiebre por lucir radiante es antiedad y así como se puede lucir en las más jovencitas, los 49 años también son la edad perfecta para acaparar todas las miradas.

A través de su cuenta de Instagram, donde la conductor de "Hoy" se mantiene muy activa y presume sus atuendos de cada proyecto, ha sorprendido con cátedras de moda y estilo en donde el brillo es el gran protagonista y para ello nunca apuesta por lo mismo, Con lo anterior nos referimos, más a que las prendas, a los materiales de estas, pues así como luce lentejuelas, también causa furor con el glitter incrustado en telas con transparencias o con diseños metálicos que otorgan ese aspecto brillante y a continuación te compartimos algunas ideas para robarse todas las miradas.

Enterizo de lentejuelas

Ideal parra derrochar estilo. (Foto: IG @galileamontijo)

Las famosas han dejado claro en más de una ocasión que los enterizos también son básicos del guardarropa, pero Galilea Montijo se ha robado todas las miradas al lucirlo con el mejor estilo al llenarse de brillo gracias a las lentejuelas. Asimismo, la también actriz ha demostrado que un diseño de jumsuit entallado es una de las mejores formas para presumir una figura torneada como la de ella y que para acompañar no puede faltar un arriesgado escote con el cual dar un toque de sensualidad.

Vestidos con brillos

Aunque en el look anterior el color negro es el gran protagonista, no es el único para lucir el brillo y en varias ocasiones la guapa conductora se ha coronado como fashionista con los vestidos más elegantes para demostrar que los diseños más coloridos son igual de cautivadores y que además se pueden usar para la temporada. Por un lado, ha presumido un vestido con escote strapless y falda asimétrica en color verde, ideal para esta temporada navideña.

Mientras que en otras ocasiones ha cautivado con su belleza al lucirse con un vestido corto y bicolor en tonalidades moradas y con manchas negras, un estilo que resulta muy juvenil y perfecto para una fiesta. Además, el detalle del brillo logrado gracias a las lentejuelas se complementa a la perfección con un par de hombreras XXL que son perfectas para sumarse a la tendencia preferida del año.

La opción más elegante para una fiesta o cena. (Foto: IG @galileamontijo)

Para lucir un toque muy juvenil. (Foto: IG @galileamontijo)

Vestidos con transparencias

Durante el otoño nació una tendencia que se resiste a abandonar el mundo de la moda y que Galilea Montijo ha hecho suya en al menos dos ocasiones: los vestidos con transparencias. Como su nombre lo revela, se tratan de diseños que dejan a la vista la piel, pero que para no resultar tan reveladores se acompañan con bikinis, o bien, con un short y top para un estilo aún más cautivador. Algo que ha llamado la atención de este estilo es que se complementa a la perfección con destellos de brillo.

Y para imponer su estilo, Galilea Montijo se ha lucido con un vestido de transparencias en color negro y uno mas en fucsia como el que también han presumido otras famosas como Irina Baeva.

Así presume su belleza. (Foto: IG @galileamontijo)

Galilea Montijo es amante del brillo. (Foto: IG @galileamontijo)

SIGUE LEYENDO

Mariana González conquista París con look de lentejuelas

Eiza González da cátedra de moda con impactante look de cuero

Así puedes usar el color rojo y lucir como famosa estas fiestas decembrinas