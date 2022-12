El verde esmeralda es el color perfecto para tus looks de Navidad

La Navidad está a menos de una semana, pero millones de personas ya tienen la fecha en mente porque es ideal para reunirse con familiares o amigos, además que tiene el pretexto perfecto para "romper la dieta" e incluso lucirse como nunca con los mejores looks de la temporada para imponer moda al estilo de las celebridades. Es por ello que no sorprende que durante los días previos a esta festividad las tiendas de ropa estén repletas de personas buscando las mejores tendencias que este año se han centrado en el color rojo para una imagen muy cautivadora, o mejor aún, el verde esmeralda para presumir elegancia.

El verde esmeralda se ha coronado como uno de los favoritos de la temporada y que es posible encontrar en todas las prendas imaginables y para todas las edades, además de así acoplarse a la perfección a cada uno de los estilos la hora de vestir. Pues aunque la tonalidad denota la elegancia que la Navidad merece, no todas son amantes de las mismas prendas y para aprender a usar el color de la mejor forma, los looks de las famosas siempre serán los mejores ejemplos.

En vestidos con escotes pronunciados es la mejor apuesta. (Foto: IG @michellesalasb)

Los vestidos entallados también son la apuesta perfecta para la Navidad. (Foto: IG @maribelguardia)

Pues a través de redes sociales, las celebridades han llegado a confirmar que este tono es la apuesta preferida para la temporada navideña, además que ofrece la opción perfecta para lucir elegante y mantener una imagen discreta sin que eso sea impedimento para que todos los ojos están puestos en ti. En sus cátedras de moda, este tono se puede llevar desde algo muy chic hasta algo más bien casual y en todos los casos representa:

Creatividad

Amor

Fortuna

Esperanza

Paciencia

Bienestar

Riqueza

Armonía

Una de las primeras alternativas para la temporada es usar un vestido largo en el que el verde esmeralda sea el gran protagonista y un truco que te ayudará a combinarlo es escoger piezas de seda, tul e incluso de lentejuelas o con plumas, todas tendencias para esta Navidad. Además, permiten crear un look monocromático en el que un par de tacones del mismo color o negros, además de joyas doradas y plateadas lo complementarán a la perfección.

Combina el color con zapatos nude. (Foto: IG @taniarin)

Los minivestidos también se llevan en verde esmeralda. (Foto: IG @georginagio)

En cambio, para quienes buscan looks de Navidad más relajados, pero sin perder la elegancia pueden llevar el verde a un traje sastre o a una sola prenda como una blusa o un top, además de lucirlo en accesorios como bolsos, joyas o zapatos. El truco está en convertirlo en parte del outfit navideño para lucir a la moda y como una celebridad.

¿Con qué colores se puede combinar el verde esmeralda?

Aunque los looks monocromáticos son perfectos para esta temporada, sabemos que se trata de un color muy delicado y difícil de combinar. La buena noticia es que al tratarse de una tonalidad sobria, luce perfecto con una amplia gama de colores. Es por ello que no sorprende verlo combinado con el clásico azul de la mezclilla, con un fucsia e incluso con dorado; así que si aún no tienes tu atuendo para Navidad y quieres sumarte a esta tendencia presta atención a los siguientes tonos que no pueden faltar en tu clóset.

Blanco

Gris

Marrón y tonos tierra

Otras tonalidades de verde

Rosa

Naranja

Un traje sastre te ayudará a lucir glamurosa y cómoda. (Foto: IG @andreamezamx)

Los pantalones de cuero no pueden quedar fuera de tu radar. (Foto: IG @galileamontijo)

Negro

Morado

Vino

Tonalidades pastel

Rojo

Azul

El contraste con el color vino es muy elegante. (Foto: IG @taniarin)

