JLo presume cómo usar el color "rojo Navidad" después de los 50

Los looks para la temporada decembrina ya están dando mucho de qué hablar, en especial aquellos que han lucido las famosas y que destacan por lucir las transparencias y lentejuelas de la forma más icónica, o bien, que apuestan por una imagen clásica en la que se cambia lo sobrio por los colores más llamativos como este "rojo Navidad" que recientemente presumió la guapa JLo y con el que se coronó como la mejor vestida de la temporada decembrina. Por supuesto, causó sensación al también imponer moda para las mujeres maduras.

Y es que Jennifer López se ha convertido en una de las grandes divas si de moda para mujeres de más de 50 años se trata, la razón es que ha logrado imponer un estilo propio en el que destaca la elegancia, pero que ha sabido balancear a la perfección al también impulsar una imagen glamurosa y juvenil. Ahora, para inaugurar el mes de diciembre, la cantante y actriz se lució como nunca al lucir un total look en el color rojo Navidad que sin duda hace el match perfecto con la temporada al recordarnos el clásico traje de Santa Claus o las tonalidades intensas de la flor de nochebuena.

JLo acapara todas las miradas frente al árbol navideño

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, JLo deslumbró como nunca primero al presumir su impactante árbol navideño en el que un estilo natural con esferas plateadas, doradas y rojas le dan un estilo único a su lujosa mansión y además aprovechó la decoración para una vez más sorprender a sus millones de fans con un impactante look ideal para derrochar estilo después de los 50 años y de la forma más icónica ya que el color representa:

Así sorprendió la actriz este martes. (Foto: IG @jlo)

Amor

Calor

Poder

Emoción

Pasión

Es por ello que se suele decir que el rojo sólo lo usan las mujeres más seguras de sí mismas, en especial cuando se habla de un atuendo en el que de pies a cabeza destaca lo llamativo del rojo. De acuerdo con JLo, una de las mejores formas de causar sensación en esta temporada es apostar por unos pantalones holgados que no han dejado de ser los favoritos de todas las amantes de la moda. Por supuesto, el diseño también resulta muy favorecedor para la imagen al ayudar a alargar la figura, un secreto al que pueden recurrir todas las mujeres bajitas.

Por otro lado, la protagonista de "Marry me" se lució con un poderoso abrigo de gabardina en el que también salta a la vista un impactante color rojo Navidad. Mientras que el diseño de botones y cuello resulta perfecto para conseguir una imagen muy elegante y sofisticada al instante; sin embargo, con esta pieza la famosa de 53 años sorprendió con un nuevo truco de moda para favorecer a la figura.

El rojo estuvo presente hasta en los accesorios. (Foto: IG @jlo)

Y es que JLo agregó un cinturón rojo con el cual marcar la cintura y así lograr una silueta curvilínea con la cual cautivar a todos al mismo tiempo que ayuda no morir de frío antes las bajas temperaturas sin perder el estilo. Finalmente, es importante señalar que para terminar de impactar la intérprete de "On the Floor" agregó accesorios como un bolso de mano con sus iniciales grabadas en dorado y unos llamativos lentes de sol; mientras que para las joyas únicamente lució un anillo y aretes de oro.

Un detalle que no puede pasar por alto también es su maravilloso maquillaje en el que saltan a la vista unos labios rojos imponentes para concluir un look monocromático y un maquillaje de ojos que ayuda a tener ese factor empoderante y sensual. ¿Le robarías el look a JLo para estas fiestas navideñas?

