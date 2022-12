Nochebuenas: este es el peligro de tenerlas en casa junto a perros y gatos

Las nochebuenas son las plantas de temporada ya que florecen y resplandecen como nunca durante los meses de noviembre y diciembre, un hecho que las convierte en la alternativa perfecta para complementar las decoraciones navideñas y es que sus tonos rojos y amarillentos son ideales para acompañar el árbol de Navidad o llevar el espíritu navideño a cada rincón de la casa, oficina e incluso de restaurantes. Aunque nadie niega que se trata de la flor más hermosa, lo cierto es que los dueños de perros y gatos deben ser muy cuidadosos con ella.

El secreto de muchas personas para cuidar la salud y bienestar de sus perros o gatos es no tener macetas con nochebuenas en casa y de hacerlo colocarlas en espacios a los que los peludos no tengan acceso y no puedan interactuar con la planta. La poderosa razón es que se trata de una flor tóxica para estas dos especies y algo que es importante recordar es que no importa si le meten una mordida a sus coloridas hojas o si por el contrario sólo se frotan contra ella; en ambos escenarios los síntomas de malestar se harán presentes.

La flor de nochebuena es una tradición mexicana en la decoración navideña. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuáles son los síntomas de alerta por intoxicación con nochebuenas?

En otras ocasiones te hemos compartido la lista de plantas que no se deben de tener cerca de perros y gatos por lo nocivas que pueden resultar para su salud, pues aunque haya personas siempre a su al rededor es imposible tener a las mascotas bajo vigilancia todo el tiempo o evitar que corran hacia lo que más les llama la atención como pueden ser las macetas con diversas especies.

En el caso de esta flor de temporada también conocida como Euphorbia pulcherrima es importante recordar que tiene propiedades tóxicas hasta para los humanos esto por la salvia blanca presente en las hojas, según una investigación de la Universidad de Ohio. Aunque existe una buena noticia y es que para llegar a niveles preocupantes se tendrían que ingerir grandes cantidades de la planta para que la ingesta resulte peligrosa; sin embargo, no se puede descuidar que incluso en los animales cada organismo resulta diferente por lo que siempre hay que estar alertas.

Notarás los síntomas con el comportamiento de tus mascotas. (Foto: Pexels)

Los síntomas a los que hay que mantenerse atentos en caso de tener nochebuenas en casa y que tus amiguitos de cuatro patas hayan estado en contacto con ellas e incluso las haya consumido son:

Babeo

Vómito

Diarrea

Irritación de la piel

Deshidratación

Temblores

Aletargamiento

Por fortuna diversos estudios y expertos han advertido que en caso que los perros o gatos la consuman no es causa de muerte, sino de una intoxicación ligera que incluye los síntomas anteriores, mismos que necesitarán tratamiento o al menos una valoración veterinaria para determinar qué tan grave fue la reacción de las mascotas ante la salvia blanca. Aunque una recomendación es olvidarse de las nochebuenas en el hogar, también se puede tener esta temporada como parte de la decoración navideña, pero en lugares en los que no represente peligro para los animales.

