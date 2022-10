¿Tu perrito está enfermo? 6 señales que indican que llegó el momento de darle una muerte digna

Uno de los momentos más tristes para los dueños de un perrito es cuando su salud comienza a deteriorarse, ya sea por la edad, por depresión o porque sus órganos y cuerpo dejaron de funcionar de forma correcta llegando hasta el punto de causarles mucho dolor y sufrimiento. Por supuesto, no son los únicos que pasan un mal rato, pues el corazón de sus dueños también se llena de tristeza al no poder hacer más por la vida de su fiel amigo y es que cuando el diagnóstico es poco favorable, ni el mejor tratamiento puede lograr resultados.

Aunque según sea la afección que afecta al animal es el tratamiento que un veterinario puede dar, hay ocasiones en los que la recomendación es "dormirlo", como muchas personas nombran a darle una muerte digna con la cual evitar seguir prolongando el dolor de la mascota y de la familia; sin embargo, cuando el médico del lomito pone la posibilidad en la mesa la decisión final puede ser difícil de tomar y es que nadie está listo para dejar ir a su mejor amigo, no importa si lleva un par de meses o años haciendo compañía a la familia.

Lamentablemente, hay ocasiones en las que la muerte digna es la mejor solución y decisión con la cual acabar con el sufrimiento del perrito, en especial cuando además de los dolores a causa de las enfermedades o la edad, sus ganas y energía por cosas que antes le apasionaban dejan de hacerse presentes. Aunque estos momentos también son difíciles para los dueños, es importante que reconozcan las señales para saber cuándo llegó el momento adecuado para dar el último adiós a una mascota y a continuación te contamos algunas de ellas.

¿Llegó el momento de despedirte de tu perrito? (Foto: Pexels)

Si tu perro ya no tiene interés en las siguientes cosas, reconsidera su salud

Así que si tu perrito está enfermo y ya recibiste un diagnóstico en el que la situación no pinta para bien, además que el veterinario de tu mascota ya hizo la recomendación que la muerte digna es la mejor solución, lo ideal es escuchar las recomendaciones de los expertos. Sobre ello la doctora y directora de programas de Humane Society International México, Claudia Edwards, compartió con El Heraldo Digital algunas señales que los dueños responsables no deben ignorar.

De acuerdo con la experta, además del diagnóstico o tener en consideración la edad, los dueños de perros también deben mantenerse atentos a su actitud y comportamiento, ya que en estos dos factores se suelen encontrar las primeras señales de alerta que tal vez llegó el momento de darle una muerte digna al animal y con ello también despedirse de él. Entre estos signos, la doctora destacó los seis más importantes que no pueden pasar por alto.

¿Aún disfruta sus paseos?

Algo que destaca la doctora es que si tu perrito enfermo todavía se emociona cuando escucha su correa e incluso se levanta lentamente o avanza paso a pasito, es una buena señal, ya que indica que aún tiene ganas de moverse. Y es por ello que debes aprovechar para salir a caminar con él en sus paseos regulares; sin embargo, si su condición ya no le permite moverse, pero su colita en movimiento te demuestra emoción, también puedes llevarlo a pasear en un carrito.

Mantenlo activo según sus posibilidades. (Foto: Pexels)

¿Cuál es su reacción a los juguetes?

Algunos perros se enloquecen con las pelotas, con peluches o con los juguetes que hacen ruido. Si tu amiguito sigue poniendo atención cuando tomas su juguete preferido y muestra interés, ya sea con la mirada o se levanta e intenta jugar, es una forma en la que te está diciendo que quiere seguir adelante, incluso si el proceso es largo o requiere de tu apoyo.

Llena su espacio con sus juguetes favoritos

Una de las mejores formas antes de pensar en la muerte digna de tu perrito, es prestar atención a la emoción que tiene frente a actividades que siempre le han gustado o interesado. Por supuesto, no todo se trata de enfermedades y es que la edad también puede traer cambios en su comportamiento y reacciones; sobre ello la doctora Claudia Edwards señala que cuando se trata de una mascota senil que ya no se puede levantar mucho o muy rápido, hay que prestar atención a la reacción de su cuerpo.

Para ello se le pueden acercar las cosas que le causan alegría o emoción y si mueve su colita, es indicativo de que no está deprimido. Por lo tanto, se debe procurar enriquecer su ambiente y así ayudarlo a continuar con ese buen ánimo.

Cuida su actitud ante las cosas que siempre le han gustado. (Foto: Pexels)

¿Aún busca tu atención?

Según la experta, si tu perro pone atención a lo que pasa a su alrededor, sabe quién eres cuando lo llamas o le haces señas, se acerca a ti para que lo acaricies, te obedece y mantiene contacto con el resto de los integrantes de la familia, también es señal de que no está deprimido ni tampoco tiene algún problema mental degenerativo y que por lo tanto no puede llegar a ser tan necesaria la muerte digna.

Cuida su alimentación

Por otro lado, debes poner atención si al comer lo hace de manera lenta o en menor cantidad a lo habitual. Si no come o lo tienes que forzar, no es una buena señal porque puede ser a causa de alguna enfermedad o daño en su organismo; si de lo contrario, lo hace de manera normal, es indicativo de su buen estado de salud y ánimo.

En ese sentido, Edwards recuerda que algunos perritos pueden llegar a manipular a sus tutores si se les consiente demasiado en esta etapa de su vida, al grado de querer que se les alimente en la boca, pero explica que esto no es sano para ninguna de las dos partes.

¿Tienes que obligarlo a comer? (Foto: Pexels)

¿Dolor y comportamientos extraños?

De acuerdo con la doctora, hay otros factores que se deben de tomar en cuenta y es que el dolor o los comportamientos anormales pueden ser señales de que algo anda mal, o bien, una forma en la que busca tu atención. Sobre ello, advierte que si el perrito se lame constantemente una zona del cuerpo, llora o gime demasiado, es signo de que algo le duele, por lo que hay que llevarlo al veterinario para encontrar el problema y administrarle medicamento de ser necesario; si a pesar de eso sigue gimiendo, tendrás que descartar si persiste el dolor o lo hace para que le hagas caso.

La doctora Claudia Edwards recordó que antes de si quiera pensar en esta posibilidad de una muerte digna, es necesario consultar a un médico que haya evaluado la situación del perrito, ya sea por alguna enfermedad o por su avanzada edad. "Consulta con su médico veterinario sobre su diagnóstico, tratamiento, pronóstico y las alternativas existentes. Recuerda que no porque un perro está viejito eso significa tener que eutanasiarlo, los perros viejitos pueden ser atendidos para tener unos últimos años de calidad", concluyó.

