Gatos: 8 acciones diarias con las que estresas a tu mascota

Los gatos forman parte de los animales más queridos por los humanos y tener uno o varios en casa puede ayudarnos a cambiar nuestra vida por completo, y lo menos que podemos hacer por ellos es regresarles un poco la felicidad que ellos nos regalan todos los días. Además, quienes aman a estos amigos peludos suelen compartir ciertas características con ellos, como que les guste su propio espacio, pues a diferencia de los perros, los mininos destacan por ser muy independientes, limpios, ocurrentes y muy amorosos cuando lo desean.

Sin embargo, los dueños de gatos deben de tener en cuenta que se trata de una especie muy especial y sensible, esto último no es novedad para quienes los tienen en casa, pues de acariciarlos en un mal momento nos podemos llevar una sorpresa poco agradable como un rasguño. Y es que aunque no lo parezca hay muchas acciones diarias que pueden llegar a estresarlos y a la larga afectar su salud.

Al tener mascotas en casa, sin importar su especie, los dueños debemos prestar mucha atención en no sólo hacerlos parte de nuestra familia y dinámica, sino también a procurar su bienestar y por lo tanto a su comportamiento, pues si eres muy observador, seguramente habrás notado que hay días en los que tu fiel amigo parece tener un comportamiento diferente sin una razón aparente. Pero detrás de ello puede ser porque tu gato esté pasando por un momento de estrés a causa de diversas situaciones externas, físicas o climáticas.

Juguetes nuevos pueden ayudarlo a aliviar el estrés. (Foto: Pexels)

Estas son las cosas que pueden estresar a tus gatos

De acuerdo con la doctora, etóloga y directora de programas Humane Society International México, Claudia Edwards, existe una larga lista de situaciones por las que este tipo de animales se pueden estresar a lo largo de su vida; sin embargo, es importante señalar que lo que es estresante para uno no lo es necesariamente para otro. A pesar de ello siempre hay que estar atentos a detalles que van desde el espacio en el que se encuentran, la presencia de otras mascotas e incluso el maltrato.

Espacio. Tenerlo encerrado en una habitación sin enriquecimiento o en un espacio muy reducido como su transportadora por mucho tiempo. Esto trae consigo estrés psicológico, ya que el gato es incapaz de realizar sus conductas naturales y, por lo tanto, esto deriva en frustración. Maltrato físico. Por ejemplo, golpes, patadas, escobazos y todo lo que le ocasione dolor o malestar físico cuando hace alguna travesura. Es mejor buscar ayuda de un etólogo. Privación de alimento y agua. No proveerle a tu gato una fuente de agua fresca las 24 horas del día o bien darle de comer cada vez que te acuerdas o en horarios restringidos, los gatos comen varias veces al día por lo que es mejor tener su comida siempre disponible. No brindarle un lugar seguro y confortable. Aunque son muy cariñosos, recordemos que son muy independientes y que en ocasiones requieren estar solos en un lugar agradable para ellos. Dotarlos de un lugar de seguridad lo ayudará a relajarse. Dejarlo solo y sin juguetes. Puede ser uno de los momentos más estresantes si está acostumbrado a tu presencia y no tiene algún objeto para distraerse durante las horas que pasas fuera de casa. Podría distraerse si tiene un lugar cómodo cerca de una venta, les encanta ver qué pasa en el exterior. Ruidos fuertes. Si de pequeño no estuvo expuesto a ruidos excesivos como truenos, fuegos artificiales, la aspiradora o licuadora, puede llegar a asustarse mucho y ser un grave problema y lastimarse si trata de huir o esconderse. Cambio de entorno o rutina. El cambio de entorno físico y obviamente el social es otro potente estresor, debido a que ya estaba acostumbrado a su entorno y a sus actividades diarias. Entre más predecible sea su vida más cómodo estará. La llegada de otro gato o animalito. Si no fue socializado a temprana edad, podría presentar agresividad con los recién llegados, para juntarlos debes llevar a cabo un proceso gradual ayudado por un etólogo.

¿Identificas algún factor que podrís estar estresando a tu gato? (Foto: Pexels)

¡Identifica los síntomas por estrés en tu mascota!

Como señalamos arriba, hay varios síntomas con los que tu gatito te puede estar advirtiendo que algo está mal en su ambiente y desarrollo que normalmente se presentan como comportamientos negativos que en un inicio pueden pasar desadvertidos, pero que a la larga pueden afectar su salud al autolesionarse o tener problemas con su alimentación, ya sea porque no comen o lo hacen de más.

En ese sentido, la experta advirtió que el estrés en los gatos suele manifestarse con autolesiones como que se arrancan el pelo, se muerden o persiguen la cola; en su comportamiento también es común encontrar casos de hiperactividad, falta de actividad o simples movimientos repetitivos como dar vueltas en círculos.

Por supuesto, no es lo único que notarás en su comportamiento e incluso tus cosas y paciencia pueden llegar a verse afectados, pues cuando estos felinos no tienen buenas condiciones para su desarrollo también pueden tener comportamientos destructivos como arañar las puertas, paredes y sillones, mientras que en algunos casos puede dejar de usar su arenero para orinar donde antes no lo hacía para marcar su territorio.

¡Evita las peleas entre tus gatos! (Foto: Pexels)

Asimismo, es fácil identificar el estrés cuando maúllan en exceso, vomitan y tienen problemas estomacales como diarrea, prefieren no comer o se alimentan en exceso. Mientras que síntomas que se ignoran por ser "comunes" en gatos destaca que se esconden con mayor frecuencia en lugares como el clóset, debajo de las camas o prefieren estar aislados y cuando hay más gatos en casa, las peleas serán inevitables.

Tras explicar los síntomas más comunes por estrés en gatos, la doctora Claudia Edwards compartió algunos consejos con los que podrás ayudar a tu gato a liberar el estrés, mantenerse en calma y sobre todo prevenir situaciones delicadas en su salud. Algunos de ellos son:

Enriquece su ambiente. Coloca una cama confortable en su sitio preferido, cambia el plato de agua y comida por uno que le agrade. Un arenero más será de mucha utilidad.

Coloca una cama confortable en su sitio preferido, cambia el plato de agua y comida por uno que le agrade. Un arenero más será de mucha utilidad. Rutina de juegos. Planea un horario diario de juegos con él para mantenerlo entretenido, distraído y en “línea", se ejercitarán juntos.

Planea un horario diario de juegos con él para mantenerlo entretenido, distraído y en “línea", se ejercitarán juntos. Juguetes nuevos. Los juguetes interactivos como pelotas, aros, listones, resortes con plumas y aquellos confortables como ratoncitos rellenos de catnip o hierba gatera son ideales para ellos. No olvides un poste para rascar, podría pasar gran tiempo marcando con sus garritas. ¡Cuidado con tus cortinas!

Los juguetes interactivos como pelotas, aros, listones, resortes con plumas y aquellos confortables como ratoncitos rellenos de catnip o hierba gatera son ideales para ellos. No olvides un poste para rascar, podría pasar gran tiempo marcando con sus garritas. ¡Cuidado con tus cortinas! Feromonas artificiales/ sintéticas. El uso de las feromonas pueden ser de gran utilidad para mantenerlos tranquilos y seguros.

El uso de las feromonas pueden ser de gran utilidad para mantenerlos tranquilos y seguros. Visita a su médico veterinario. Al hacerlo, asegúrate que vaya tranquilo, usa su transportadora y coloca feromonas, algo de tu ropa y hasta su juguete preferido.

