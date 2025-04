El consejo de la chef Zahie Téllez para potenciar el sabor del caldo de huesos y cuidar nuestra piel, cerebro y sistema inmune

La chef Zahie Téllez, quien actualmente se encuentra como jueza en MasterChef Celebrity, reveló su secreto más grande de la cocina y tiene todo que ver con el caldo de huesos, una receta tradicional de la cocina mexicana y que puede ayudar a cuidar nuestra salud de muchas maneras gracias a los nutrientes que nos aporta. Pues así como nos mejora la digestión, nos mejora el sistema inmune, hace que la piel se vea preciosa, ¡también cuida de nuestro cerebro!

Aunque existen muchas recetas para prepararlo, en ocasiones por las prisas no aprovechamos al máximo ni su cocción ni los ingredientes con los que se puede convertir de un plato completo a un superalimento. Es por ello que la chef Zahie Téllez compartió sus mejores consejos para lograr aprovecharlo al máximo y es que según cuenta, al menos hay que dejar los huesos al fuego por 12 horas, pero el periodo ideal es de 24 horas.

Según contó en uno de sus videos de YouTube en el que la acompañó la también chef Vanessa Hernández, esta gran cantidad de horas es primordial, "porque necesitamos que todos los nutrientes del hueso salgan de ahí", y así que nuestro cuerpo los pueda aprovechar al máximo. Por su puesto, la estrella de MasterChef Celebrity tiene muchos otros trucos esenciales con los que el caldo de huesos quedará todavía más impregnado de propiedades nutritivas.

Durante la cocción es importante caramelizar los huesos, idealmente de res, pero al mismo tiempo hay que frenar su cocción cuando aún están en la olla y previo a que pasen por al menos 12 horas bajo el fuego; según explica Zahie Téllez, para frenar esta cocción hay que agregar una buena cantidad de hielos y agua que harán que "el colágeno se fije en los huesos y lo vaya sacándolo poco a poquito por la temperatura" en las horas siguientes.

¿Y tú, has preparado caldo de huesos? (Foto: ChatGPT)

Otro de los secretos de la experta en cocina para preparar este nutritivo caldo es que en todo el largo periodo de cocción, nunca hay que agregar sal para no afectar la receta, pues durante todas estas horas bajo el fuego, se va sacando los nutrientes de poco en poco. Pero si quieres conocer a detalle cómo preparar en casa este platillo tradicional, te invitamos a no dejar de leer, pues los consejos de la chef aún no paran.

¿Qué tipo de hueso se usa para el caldo de hueso?

"Una muy buena calidad de huesos de res, lo puedes utilizar de cerdo, cordero, de pollo, de pescado; cualquier hueso que tengan a la mano nos sirve", explica la chef Zahie Téllez sobre el tipo de huesos que se pueden usar en esta receta; un detalle extra que recuerda siempre mencionar a la hora de ir a la carnicería por esta materia prima, es mencionar que se quieren huesos para caldo.

"Es un caldo virtuoso para el organismo", dice Zahie y la chef Vanessa Hernández complementa la idea agregando que este platillo es una comida completa porque ayuda a la absorbción de grasa, "te lo tomas y vas a estar feliz, vas a estar satisfecho, vas a estar feliz, vas a tener todos los nutrientes que tiene este caldo que es espectacular".

Antes de pasar a la receta final, las chefs detallaron en su colaboración para YouTube, que el caldo de huesos se puede tomar solo, acompañar con verduras o cúrcuma, servirlo en una base de sopa, para preparar una salsa o para cualquier otra receta que se desee. Incluso, explican que se puede congelar y dejarlo para otros momentos sin que esto afecte los nutrientes que nos aportan.

Ingredientes para un caldo de huesos

Huesos de res como tuétano partido a la mitad

Aceite de oliva

Verduras varias: apio, zanahoria, papa o cualquier verdura verde, poro

Cebolla y ajo

Hiervas de olor como carcomo, cilantro, perejil o cúrcuma

1 bowl de hielo

3 litros de agua

Hojas de laurel

1 cucharada de vinagre o limón

¿Cómo se prepara el caldo de huesos? | Receta