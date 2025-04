Horóscopo mensual de Leo: qué le pasa a este signo durante MAYO en el amor, dinero, trabajo, salud y bienestar

¡Inicia un nuevo mes!, y las predicciones astrológicas para tener semanas llenas de éxito, abundancia y amor ya están aquí. Hoy es el turno de Leo para conocer qué le dice el horóscopo con una lectura de cartas de Bika Moon, quien en sus revelaciones ya nos compartió todo lo que le pasa a este signo en mayo, su consejo del mes, los retos y obstáculos, así como sus oportunidades en el amor, dinero, trabajo y salud.

¿Estás listo para conocer tu horóscopo mensual, Leo? En un breve adelanto de todo lo que te espera en mayo te hacemos saber que este quinto mes del año te enfrentarás a una liberación del alma y si bien será tu virtud, también será tu grande reto, ya que cerrar ciclos nunca es una tarea fácil. Es por ello, que parte del consejo para las próximas semanas es que cambies de actitud, trabajes en los límites que te has impuesto, retomes tu poder y no te olvides de la aceptación y gratitud.

Horóscopo para Leo en mayo 2025

General: Mayo va a ser ese mes en el que tengas que trabajar en liberarte de los límites que tú mismo te has marcado, es decir, aquellos con los que te has encerrado en tu propio mundo como respuesta a la falta de aceptación y de reconocimiento. Pues esto te ha estado quitando poder, equilibrio y te estaba autolimitando a vivir la vida.

Aprendizaje en mayo para Leo: Tienes que darte cuenta que tu poder sólo depende de ti y que cuanto más aceptes que las cosas son como son, cuando sueltes esos vínculos que te dañan y permitas dejar ir con amor, recuperarás tu soberanía, poder y confianza en ti. ¡Sal de tu cascarón! No olvides ser agradecido con cada vínculo, relación o persona que llegó a tu vida, pues así abrirás nuevas energías en vibraciones más elevadas.

Conoce qué te dicen las cartas para mayo. (Foto: Copilot)

¿Qué le pasa a Leo en mayo 2025?

Emociones: Este mes te sentirás liberado tras soltar juicios y pensamientos negativos; desde los primeros días del mes notarás cómo soltarás pesares, dolores y heridas que te llevarán a conectar más con el mundo. Todo esto te llevará a sentir la plenitud y la abundancia que tanto has estado anhelando. ¡Aprenderás a disfrutar de la vida!

Trabajo y finanzas: Este mes de mayo llegarán a tu vida los proyectos que te llevarán a viajar, recuerda que al liberarte también se te abrió la posibilidad de conectar con el mundo. Asimismo, las cartas te hacen saber que te abrirás antes las muchas oportunidades que se te presentan y sobre ello, el consejo es crear ideas. Todo esto te traerá estabilidad. En cuestiones económicas, llegó el momento de gastar e invertir para todo aquello que te apasiona.

General: Los Leo también tendrán un mes lleno de fiestas, reuniones o eventos y tienen que sacar energía para todos ellos, pues aquí conocerán a personas que serán piezas clave en tu crecimiento mensual. En mayo es importante que te permitas socializar, pues esto te encaminará a la felicidad, alegría y diversión, aspectos básicos para la liberación emocional de tu alma.

¿Cómo le va a ir a Leo en el amor? | Horóscopo de mayo

Amor: Vas a estar conectando con personas que son afines y tienen la misma misión que tú; te acompañarán en este nuevo proceso espiritual. También llegarán nuevas personas a tu vida y si bien no tendrán intenciones románticas, sí llegarán para ayudarte a crear y liberarte, así que cuida y procura a estas nuevas conexiones.

Ventajas y fortalezas en mayo

General: Vas a soltar el malestar emocional que tienes con preocupaciones y tormentas emocionales, algo que te ayudará a purificar esos pensamientos negativos y pesimistas. ¡Permítete cambiar de actitud!, estas semanas tienes que enfocarte y centrarte en todo lo positivo.

Obstáculos y retos

Amor: La liberación que será tu mayor cualidad del mes también representará obstáculos y retos; las cartas hablan de ponerle fin a un ciclo con un hombre que puede ser una pareja, hermano, exjefe, amigo, etc. del signo de Leo, Sagitario o Aries, que te causó dolor y te dejó con altas expectativas que no cumplió. Dejar ir lo que no pasó y cerrar este capítulo dejando atrás el duelo será tu mayor reto, pero cuando lo cumplas, por fin atraerás la abundancia.

Bienestar: El autocuidado, la autorrealización, el amor y el volver a florecer no te serán tan fáciles de hallar y con ello también vienen retos, pues esto impedirá a que una energía femenina llegue a terminar de sanarte. Recuerda que la llegada de nuevas personas te ayudarán a lograr liberar tus emociones estancadas.

Obstáculos: Leo, el duelo con una energía femenina como una madre o hermana, amiga, te llevará a empeñarte en salvar las cosas y querer tener una conversación; sin embargo, tienes que saber que su presencia es un obstáculo en tu vida. Así que en mayo enfócate en un juicio interno que te permita soltarla y liberarte. Quédate hasta el final para el consejo del mes. (Foto: Copilot)

Consejo del mes para Leo

Cuando aceptes liberarte y entiendas que las cosas son como son, podrán llegar nuevos vínculos a tu vida. Relacionarte con energías y personas distintas te llevarán a tener relaciones más auténticas y desde el amor; algo que revelan las cartas es que esto también te ayudará a ir encontrando tu propósito de vida.