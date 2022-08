Maltrato animal en Tlalpan: Captan a hombre golpeando a perritos con una correa | VIDEO

Este miércoles se hizo viral en redes sociales un video donde aparece un hombre hombre maltratando a uno de los perros que paseaba en la zona de Picacho-Ajusco de la alcaldía Tlalpan.

En la grabación, quedó registrado el momento en que el sujeto le propinó un golpe a uno de los canes con una correa. También hizo ademán de estar a punto de golpear a otro de los animales, quien atemorizado agachó la cabeza y se alejó para repeler la agresión.

El clip fue compartido por la cuenta Tlalpan Vecinos en Twitter y Facebook. Fue en la segunda red social que usuarios aseguraron haber visto anteriormente al mismo cuidador maltratando a los “lomitos” que tiene a su cargo.

Una persona afirmó que la situación de maltrato es recurrente. Escribió: “Ya no es noticia nueva, este tipo es de lo peor. Siempre maltrata a sus perritos”.

“No es la primera vez, yo lo conozco desde hace un año aproximadamente y cuando paseaba frente a mi casa vi como golpeaba a 2 de los 3 perritos y mi error fue reclamarle y golpearlo para que sintiera lo que ellos sienten porque en la esquina los empezó a agarrar del pellejo y aventarlos”, escribió un segundo testimonio

Hasta el momento no se sabe si el hombre fue contratado como paseador o si los perros son suyos. Aún así, el video de tan solo 13 segundos ha sido reproducido más de 20 mil veces y decenas de personas han mostrado su indignación en la sección de comentarios.

“Que los que le encargan a su mascota lo identifiquen para ponerle unos correazos”, “Ojalá los dueños de esos peludos vean esto y ya no se los dejen” y “Alguien que claramente no está capacitado para cuidar de los perros. No es como que los paseas y ya. Tienen que tener un entrenamiento, pero la gente casi no tiene información al respecto” fueron solo algunos de los comentarios.

