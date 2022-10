Cuáles son las 5 razas de perro que no ladran

Los perros se manifiestan a través de distintas vías de comunicación y el ladrido es la más frecuente. Y aunque más allá de que sea una necesidad innata para estos animales, para sus dueños puede ser algo molesto, por lo que resulta fundamental, en primera instancia, saber por qué lo hacen. Y si no podemos resolverlo, quizás lo mejor será pensar adoptar mascotas que ladren muy poco, por lo que te diremos cuáles son las razas de perro que menos ladran.

Estas son las 5 razas de perro que menos ladran

Bloodhound

Estos perros se caracterizan por ladrar muy poco y tienen su origen en Bélgica, donde también lo llaman San Huberto. Estos canes tienen rasgos como un olfato muy agudo y muy obstinado, pero sobretodo es un ser muy calmado y tranquilo, siendo perfecto para las personas que no les gusta el ruido.

Bulldog Francés

Originarias de Francia, es una de las razas de perro ideales para aquellas personas que quieren respirar paz en su hogar. Estos canes son tranquilos, duermen mucho y no necesitan demasiado ejercicio, por lo que un paseo diario bastará para satisfacer sus necesidades. Así mismo, solo ladrarán cuando necesitan algo puntual.

Basenji

Esta es una de las mascotas más peculiares porque no pueden ladrar. Es una raza muy especial porque sus cuerdas vocales emiten un sonido muy diferente al ladrido. Así que no es que el basenji ladre poco, es que no ladra. Así mismo, es ideal para tenerlo en departamentos pequeños porque no desprende pelaje.

Pug

Estas mascotas solo ladrarán al advertir la presencia de extraños. Por lo demás, apenas emitirán ruido porque son bastante independientes y tranquilos.

Rottweiler

Por último, casi como el Pug, encontramos al rottweiler. Estos perros ladran poco y nada y cuenta con un carácter apacible. Estas razas de perro son de seguridad, por lo que se destacan al ser mascotas guardianas que ladran ante la presencia de ladrones (o porque están muy aburridos).