Michelle Salas , ícono de moda esta temporada de posadas

Todos los mexicanos se están preparando para la temporada de posadas, una de las épocas más esperadas del año y que sirve como pretexto para reunirnos con amigos, familiares o para conocer a nuestros compañeros del trabajo en un ambiente totalmente diferente y festivo. Así que si ya te llegaron las primeras invitaciones que abarcan del 16 al 24 de diciembre, seguramente ya estás pensando en los looks que puedes llevar para convertirte en la mejor vestida.

Por supuesto, dar con los looks ideales puede llegar a ser todo un reto, en especial cuando se quieren llevar las tendencias de la temporada, pero a la vez mantener una imagen elegante, ideal para acaparar todas las miradas. Es por ello que en esta ocasión te compartimos algunas ideas con las que Michelle Salas se ha robado todos los reflectores, pues al igual que el resto de la Dinastía Pinal, se ha convertido en uno de los íconos de la moda más importantes para mujeres jóvenes, aunque no impide que las de más de 50 años luzcan igual de glamurosas.

Si bien Michelle Salas ha forjado su imagen según las tendencias del street style, también nos ha demostrado que no siempre es necesario ir por lo urban, sino que en el clóset se pueden esconder otras piezas para renovar la imagen de forma atemporal, un truco que repite con los básicos del guardarropa como los jeans, que también son perfectos para esta temporada de posadas.

Vestidos con brillos

Conviértete en la más elegante. (Foto: IG @michellesalasb)

Los looks con brillos no pueden faltar en este invierno y eso lo han demostrado una larga lista de celebridades; sin embargo, Michelle Salas dio con la combinación más icónica del año al combinar el estilo del glitter con un vestido en el que también se aprecian las transparencias en los brazos y en la falda larga. Además se trata de un diseño muy favorecedor para la figura gracias a que es entallado.

Por otro lado, no puede pasar por alto que la tonalidad plateada y un tanto metálica hace el match perfecto con la temporada de invierno, junto a todas las tendencias que se han visto en las últimas semanas como las plumas o las lentejuelas; de hecho, estas últimas también pueden ayudar a conseguir una imagen muy glamurosa. La mejor parte es que te ayudarán a tener los outfits más elegantes de las posadas, especialmente si se trata de las del trabajo.

Casual-formal y preparada para el frío

Al hablar también de la temporada de invierno es imposible no pensar que las bajas temperaturas también se deben de tomar en cuenta a la hora de armar un look y la bisnieta de Silvia Pinal también se ha coronado como la reina de los atuendos invernales para mantener el calor en el cuerpo, pero sin perder el estilo. Claro que se habla de una de las combinaciones más complicadas y que cientos de personas no saben cómo lograr sin que la armonía de un outfit se rompa.

Las botas chuky no pueden faltar en tus looks. (Foto: IG @michellesalasb)

Afortunadamente, Michelle Salas ha dado muchas cátedras de moda para lucir icónica en los días más fríos y una apuesta perfecta es lucir looks monocromáticos para los que puedes usar alguno de los seis colores de moda para invierno, o bien, los neutros como en la foto anterior. Desde las escaleras, la modelo demostró que las prendas en tonos tierra son magníficas para imponer estilo.

La mejor parte es que no tendrás que buscar en las tiendas, sino en tu clóset, ya que en el look destacan solo básicos como jeans marrones de corte recto y con el ruedo doblado, una camiseta lisa y un blazer con estampado, mismo que se puede sustituir por un abrigo para agregar más elegancia. Finalmente, accesorios como una bufanda te ayudarán a sobrevivir a aquellas posadas en las que el frío sorprenda como nunca.

Look "it girl"

El último de los looks que le puedes robar a Michelle Salas es este que a pesar de ser muy relajado y casual, te ayudará a acaparar todas las miradas y convertirte en la mejor vestida en esta temporada de posadas. Una de las mejores partes de apostar por un estilo para este es que sólo se necesitan unos jeans en un azul claro, además de un top de cuello halter y como toque final una chaqueta de cuero.

Con una combinación como esta, ya sea que uses botas o tacones, además de unos lentes de biker, también podrás verte como toda una "Motomami", una tendencia que no deja de acumular seguidores, sin perder la elegancia.

¿Y tú, cuál usarías? (Foto: IG @michellesalasb)

