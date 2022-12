5 colores que puedes usar en tus atuendos de Año Nuevo para atraer la buena suerte este 2023

Con la llegada de diciembre comienza la temporada de realizar diversos rituales para que la prosperidad, el amor, la salud y la paz reinen en tu hogar, vida personal y profesional, por lo cual es importante que comiences a pensar en qué realizarás para la última noche del 2022, pero comencemos como algo sencillo: tu outfit de Año Nuevo, este atuendo es muy simbólico, ya que no solo será con el que despidas al año que termina, sino que también será con el que recibas al año que comienza, el cual en el calendario chino es el del conejo de agua.

Por lo cual, te diremos cuáles son los cinco colores que se recomienda utilizar este año en los atuendos de Año Nuevo para atraer la buena suerte este 2023, así como las cualidades de cada una de estas tonalidades, para que, en caso de que tengas un propósito en específico, puedas enfocar tu look en dichos colores.

1. Golden rose, un color infalible para atraer la dulzura a tu vida

Si eres una fanática del romanticismo y quieres darle un giro a tu vida para que literalmente todo sea color de rosa este 2023, te recomendamos que utilices un atuendo en el color de moda, es decir el rosa oro o "golden rose", puesto que este ayudará a endulzar tu vida no solo en el plano romántico, sino en todos los terrenos, ya que buscará equilibrar tu energía.

Puedes usar un vestido largo o corto dependiendo del tipo de evento al que asistas | Pinterest

2. Turquesa, lo mejor para atraer la armonía este 2023

Si lo que buscas es armonía, pero no eres tan fanática de los colores girly, el turquesa es el color perfecto para ti, además, este color te ayudará a madurar en el plano espiritual este 2023, pues te permitirá a encontrarte con otra parte de ti con la que necesitas conectar para salir de ese hueco en el que te sientes estancado y por el cual no has avanzado en algún plano de tu vida.

Recuerda usar un detalle con el que contraste tu vestido | Pinterest

3. Rojo, el tono ideal para atraer la pasión y la fortaleza

Si bien la pasión muchas veces está relacionada con el amor, también puede estar estrechamente vinculada con alguna actividad que te guste hacer y que por alguna razón hayas dejado de realizar y que es tiempo de retomar. De hecho, este 2023 es una temporada de cambio en la cual se podrán retomar viejas pasiones y tener la fuerza suficiente para defenderlas a capa y espada de quienes quieran hacer que las dejes de lado.

Los escotes pronunciados y las aberturas son un detalle sensual que nunca está de más | Pinterest

4. Plateado, lo mejor para la abundancia y la prosperidad

El ámbito económico es algo que siempre nos interesa, pero en esta ocasión no será el amarillo ni el dorado los colores que nos servirán para atraerlo, sino el plateado y su función, más que atraer el dinero, será que el trabajo y los negocios rindan frutos y que se le dé reconocimiento a nuestro esfuerzo, por lo cual, es importante que si tienes un proyecto entre manos lo pongas en marcha este año.

¿Te gustan los diseños con pedrería? | Pinterest

5. Morado, el color que te ayudará a darle un giro a tu vida

Como ya te mencionamos en párrafos anteriores, este será el año de cambios, por lo cual, el morado será el mejor color para que asimiles esta transmutación y seas uno mismo con estos giros inesperados que se esperan en este 2023, ya que así la balanza se inclinará a tu favor en todos los aspectos posibles.

Si no eres fan del morado, también puedes optar por los vestidos lilas | Pinterest

