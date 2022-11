Moda 2023: la guía básica para usar el negro y lucir el estilo de Merlina Addams

La fiebre por Merlina Addams no deja de causar sensación en redes sociales ni en el mundo de la moda, pues luego de ver a Jenna Ortega caracterizada como "Wednesday" para la serie de Netflix no cabe la menor duda que el estilo gótico y con toques punks serán la gran sensación para lo que resta del año y la tendencia estrella para el 2023. Por supuesto, nada de esto es nuevo, ya que desde meses atrás y con los diseños de la Semana de la Moda quedó confirmado que estas dos estéticas tendrán un papel muy relevante para el próximo año.

Prueba de ello es que en plataformas como TikTok o Instagram ya se hicieron virales cientos de videos de jóvenes recreando el estilo de Merlina Addams y el resultado es icónico, en especial cuando se acompaña con su característico baile. Aunque se trata de una tendencia que no conoce de edades, es la generación Z la que poco a poco comienza a adueñarse de la estética gótica y punk con combinaciones que se ajustan a todos los gustos.

Jenna Ortega conquistó la moda con su nuevo personaje. (Foto: IG @netflix)

Sin embargo, al tratarse de una tendencia que dominará a lo largo del 2023 es importante no descuidar lo que sí y no se debe de lucir para estar al último grito de la moda y causar sensación. Aunque la propia producción de Netflix ya dio algunos ejemplos bastante claros de cómo lucir a la moda a partir de este invierno, hay detalles que no se pueden pasar por alto como que los colores negro y morado tendrán un gran protagonismo, al igual que las plataformas, pero esta vez no en tacones, sino en mocasines.

Las prendas y accesorios en negro que no pueden faltar en tu clóset

Como ya te adelantábamos los diseñadores más aclamados del mundo presentaron durante la Semana de la Moda en París algunas de las tendencias que se verán a lo largo del año, pero que ya es posible encontrar desde este invierno y si algo quedó claro con sus estéticas es precisamente que lo gótico y punk tendrá un espacio importante al menos para la temporada primavera-verano 2023 y a continuación te compartimos los 5 infalibles:

Prendas con transparencias

Diseños con encaje

Ropa de cuero o látex

Mocasines de plataforma al igual que tacones

Estampados de lunares o rayas verticales

Los velos también tendrán protagonismo este 2023. (Foto: IG @jennaortega)

Por supuesto, lo anterior sólo es un poco de lo que se puede ir sumando según los looks que tengas en mente, pues si algo quedó claro desde la propia creación del personaje de Merlina Addams es que todo lo anterior se puede lucir especialmente en vestidos, como el que utilizó en la escena más viral del momento: su baile. Pero también se pueden lucir las faldas tableadas cortas o largas y acompañar cada outfit con encaje y mangas de olanes con transparencias.

En esta guía básica para conseguir el estilo más deseado del momento tampoco pueden pasar por alto los dos estampados que más se vieron en esta producción, por un lado los lunares en el look principal de la protagonista -acompañado también por un cuello blanco y muy puntiagudo-, así como las líneas verticales que se vieron en los uniformes de todo el elenco. Estos dos detalles serán perfectos para llevar en cualquier tipo de prendas, mientras que el color negro ayudará a recrear la estética.

Mientras que para los accesorios un buen velo al estilo de Jenna Ortega puede ser un gran acierto, en especial si se combina con mangas holgadas en los vestidos, prendas de cuero o corsés con minivestidos, tal y como se vio en Versace este año. Por otro lado, los bolsos de mano también resultan indispensables, en especial si se combinan con diseños de estoperoles, un detalle que está en tendencia y que incluso la realeza ha lucido.

Las transparencias no pueden faltar este año. (Foto: IG @dolcegabbana)

El brillo también se puede hacer presente, especialmente en pequeños detalles como accesorios o botones. (Foto: IG @imankaumann)

Bella Hadid también se ha sumado a esta tendencia. (Foto: IG @versace)

Otro detalle que te ayudará a estar en tendencia y que este invierno ha ganado mucho protagonismo son las piezas de terciopelo, las fieles acompañantes tanto del estilo gótico como del punk. Además, la textura es perfecta para combinarse con el cuero que tanto furor ha causado a lo largo del año y que promete quedarse para el 2023 con abrigos, gabardinas, tops e incluso en guantes.

No olvides que looks como estos siempre lucirán increíbles con una manicura negra o roja, ambas en tendencia; mientras que para el estilo del cabello, la imagen de Merlina Addams se presenta como un adelanto del regreso a las melenas largas y con flequillo, en especial luego del 2022 en el que el corte bob fue el gran protagonista.

Los mocasines con medias o calcetas son otro acierto del 2023. (Foto: IG @jennaortega)

SIGUE LEYENDO

Delineado doble plateado, la tendencia que debes probar en tus fiestas navideñas

Rosalía: 3 cortes de cabello que ha lucido y serán tendencia en 2023

Ropa corriente: 5 marcas de “mala calidad” que no debes comprar según Profeco